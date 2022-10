PAT * “PALCOSCENICO TRENTINO”: BISESTI, « GRAZIE AL TEATRO LA COMUNITÀ RISULTA ESSERE PIÙ VIVA ED IN GRADO DI VALORIZZARE I TALENTI »

16.03 - martedì 04 ottobre 2022

“Palcoscenico trentino”: l’assessore Bisesti alla presentazione della 25ª edizione. L’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti è intervenuto questa mattina alla presentazione della 25esima edizione di “Palcoscenico trentino” presso la sede di Co.F.As. a Trento. La rassegna teatrale è valida per l’aggiudicazione del premio intitolato a Mario Roat. Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore del Comune di Trento Mariachiara Franzoia.

L’assessore Bisesti ha evidenziato l’importanza del teatro per la comunità, come valore sociale, come elemento di coesione, come attività che fa riflettere ma che anche diverte ed aiuta a affrontare momenti non semplici come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni. “Grazie all’attività di chi fa teatro – ha detto Bisesti – la comunità risulta essere più viva e coesa e in grado di affrontare il quotidiano con le energie che servono per fare sempre meglio. E’ importante inoltre quello che il teatro può fare per i giovani, diffondendo anche tra di loro la cultura e offrendo loro la possibilità di valorizzare i talenti. Esprimo inoltre un sincero apprezzamento per la valorizzazione del dialetto trentino che viene fatta attraverso molte opere teatrali”.

Dopo l’introduzione del presidente di Co.F.As. Gino Tarter che ha descritto l’edizione di quest’anno della rassegna teatrale, sono stati presentati gli spettacoli in programma.

La rassegna inizia il 29 ottobre. Sono cinque gli spettacoli a concorso che saranno proposti al Teatro “S. Marco” di Trento, con inizio alle 20.45, da altrettanti gruppi filodrammatici che si contenderanno l’aggiudicazione del premio. Sabato 3 dicembre al Teatro Comunale di Pergine Valsugana ci sarà la serata finale, con uno spettacolo musicale e a seguire con la premiazione dei vincitori.

Il cartellone degli spettacoli in concorso prevede due rappresentazioni in italiano e tre in dialetto trentino. I cinque spettacoli a concorso avranno una triplice valutazione: da parte di una giuria tecnica che assegnerà al miglior allestimento il premio “Mario Roat”; da parte di una giuria di giovani composta da studenti appartenenti agli Istituti di scuola superiore aderenti al Meeting “La Scuola a Teatro”; da parte del pubblico degli abbonati che saranno chiamati ad esprimere il loro gradimento.

La 25ª edizione della manifestazione gode del sostegno finanziario anche della Provincia autonoma di Trento – Assessorato alla Cultura.

Sono oltre 100 le compagnie teatrali associate a Co.F.As..

Per informazioni:

Co.F.As. in Via Lunelli 13 a Trento (tel. 0461.237352 o 333.7959126)