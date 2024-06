PAT * ORSI: “ A DIMARO L’ASSESSORE FAILONI INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI COMUNALI DI VALLE”

22.29 - mercoledì 26 giugno 2024

Il tema della gestione dei grandi carnivori con specifico riferimento alla presenza dell’orso sulle nostre montagne è stato al centro di un nuovo confronto promosso dall’assessore provinciale alle foreste e fauna Roberto Failoni che questa sera ha incontrato a Dimaro Folgarida i rappresentanti dei Consigli comunali dei centri della Val di Sole. Un confronto aperto con un centinaio di rappresentanti comunali e durato oltre tre ore durante le quali l’assessore ed i tecnici del Dipartimento protezione civile edel Servizio faunistico della Provincia hanno dato risposta alle molte questioni sollevati dagli amministratori locali che hanno riportato le preoccupazioni ed i timori vissuti in una valle già toccata da un lutto e da ultimo rinfocolati dai recenti avvistamenti come quello di qualche settimana fa in iene centro a Malé. “Abbiamo spiegato quanto stiamo facendo e faremo – ha commentato l’assessore Failoni – sia a livello locale come pure nel dialogo continuo con gli organi statali”. Fra i temi toccati ad esempio la questione dell’utilizzo dello spray anti orso – al centro fra l’altro di un incontro proprio ieri a Roma con il ministro Pichetto Fratin – ma anche la posa della nuova segnaletica, il piano di installazione dei cassonetti speciali a prova di orso e altre attività di comunicazione.

“Abbiamo recepito consigli – conclude l’assessore – e risposto a domande, anche dure, come è giusto tra chi ci mette la faccia – continua Failoni – ma questo secondo incontro sul territorio, e ne faremo altri, conferma che la strada del dialogo e della trasparenza è quella giusta. Non dobbiamo abbassare la guardia, a tutela delle comunità e di chi viene in Trentino. A tutti loro dobbiamo dare il nostro massimo impegno per garantire sicurezza e lo sviluppo del territorio”