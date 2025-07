PAT * «ORCHESTRA GIOVANILE DELL’EUREGIO: SUCCESSO A RIVA DEL GARDA, OGGI A DOBBIACO E DOMANI AD INNSBRUCK»

13.50 - sabato 26 luglio 2025

Si è aperta con grande entusiasmo e partecipazione la nuova tournée dell’Orchestra giovanile dell’Euregio, che ha debuttato ieri, venerdì 25 luglio, a Riva del Garda nell’ambito del MusicaRivaFestival.

Nella suggestiva cornice della Rocca, il primo dei tre concerti in programma ha confermato ancora una volta l’alto valore artistico e simbolico di questo progetto transfrontaliero che unisce giovani talenti musicali provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Ad accogliere il numeroso pubblico è stato un programma musicale ricco e coinvolgente, frutto di una settimana intensa di prove che si sono svolte al Centro culturale Euregio di Dobbiaco.

L’intesa tra i quasi 50 musicisti – giovani ma già molto preparati – si è percepita fin dalle prime note, grazie anche alla guida appassionata e competente dei tre direttori: Hannes Schrötter per l’Alto Adige, Franco Puliafito per il Trentino e, per la prima volta, Manuela Lusser per il Tirolo Orientale.

Lusser ha anche segnato una doppia prima assoluta: è la prima direttrice d’orchestra a salire sul podio dell’ensemble e la prima rappresentante del Tirolo Orientale a ricoprire questo ruolo.

La serata ha offerto al pubblico non solo l’occasione di ascoltare giovani interpreti d’eccellenza, ma anche di vivere un momento di autentico dialogo culturale tra i territori dell’Euregio, nel segno della musica come linguaggio comune.

“L’Orchestra giovanile dell’Euregio rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra territori possa tradursi in un’esperienza formativa per i giovani e in un’occasione di crescita per le nostre comunità.

Giovani provenienti da tre territori diversi si incontrano, provano insieme, si ascoltano e crescono, non solo come musicisti ma anche come cittadini dell’Euregio e dell’Europa.

Il successo di Riva del Garda conferma il valore di questo progetto, che unisce cultura, educazione e relazioni tra i nostri tre territori”, questo il commento dell’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento, Simone Marchiori.

Dopo il debutto trentino, l’Orchestra giovanile dell’Euregio si sposterà oggi, sabato 26 luglio, a Dobbiaco, dove si esibirà alle ore 18 presso il Centro culturale Euregio Gustav Mahler (ingresso libero); al concerto sarà presente il sindaco di Predoi e presidente della Comunità comprensoriale Val Pusteria, Robert Alexander Steger.

Ultimo concerto in appuntamento è quello di domenica 27 luglio ad ore 10, a Innsbruck, nel cortile interno dell’Hofburg, nell’ambito dei Promenadenkonzerte.

Sarà presente l’assessora Eva Pawlata, che commenta: “Con l’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio, giovani musicisti fanno risuonare l’Euregio, dando così un segnale forte della collaborazione transfrontaliera tra Tirolo, Alto Adige e Trentino.

A Innsbruck il concerto si svolge tradizionalmente nell’ambito dei popolari concerti sulla Promenade. Quest’anno, oltre ai giovani talenti, è stata particolarmente impressionante la direttrice d’orchestra del Tirolo Orientale Manuela Lusser, prima donna a dirigere l’orchestra”, ha affermato l’assessora del Tirolo Eva Pawlata.