PAT * OPERE STRADALI: FUGATTI, «VERSO L’APPALTO LA NUOVA ROTATORIA SULLA STATALE 12, A SORNI DI LAVIS»

16.17 - venerdì 7 febbraio 2025

Opere stradali, il punto sui lavori nella Rotaliana. Il quadro fornito dal presidente Fugatti. Verso l’appalto la nuova rotatoria sulla statale 12 a Sorni di Lavis.

Stanno procedendo i lavori per il nuovo collegamento stradale tra la rotatoria del casello A22 di San Michele e quella sulla provinciale 90 in via Canè nel comune di Mezzocorona. Un appalto promosso in collaborazione tra Provincia, A22, Comuni interessati e i territori, con una conclusione prevista entro l’anno. Ne ha dato conto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti intervenendo sulle opere per l’ambito della Rotaliana al termine dei lavori della Giunta oggi a Cantine Mezzacorona.

Il presidente ha fatto il punto sui diversi interventi che interessano il territorio. La ristrutturazione del “Ponte Torrente Noce”, ha specificato, sulla SS43 della Val di Non a Mezzolombardo (Opera S-948 dal costo di 4.750.000,00 euro) è nella fase del progetto preliminare. Nei prossimi mesi procederanno verso la fase di appalto il marciapiede lungo la SP 106 in località Maso Girelli a San Michele all’Adige (755.530,27 euro) così come un intervento atteso dalla comunità, la nuova rotatoria sulla statale 12 al bivio per Sorni (Opera n. S-1004, 1.273.123,69 euro). Prevista nei prossimi mesi la fase di appalto anche per la rotatoria nel comune di Mezzolombardo all’intersezione tra la provinciale 90 e via della Rupe (oltre un milione di euro), nonché per il marciapiede Sorni-Nave S. Felice (Opera n. S-1038, 1.115.000,00 euro).

Il presidente ha poi ricordato il rifacimento del ponte “Alla Cacciatora”, situato lungo la strada provinciale 90, nel tratto che attraversa il fiume Adige, tra i comuni di Mezzocorona e San Michele all’Adige. “Un’opera importante, dal costo totale di 23 milioni, di cui 16 ottenuti dallo Stato sui fondi per la riduzione del rischio idrogeologico. Nel prossimo Documento di programmazione degli interventi del Dipartimento infrastrutture e trasporti inseriremo i 7 milioni mancanti per poi procedere verso la fase realizzativa”, ha concluso Fugatti.