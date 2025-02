PAT * OPERE PUBBLICHE: «VIABILITÀ, AGGIUDICATA LA MESSA IN SICUREZZA TRA AVIO E MAMA D’AVIO»

15.10 - giovedì 27 febbraio 2025

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato la gara, avviata con procedura a invito, sotto soglia comunitaria, per i lavori di allargamento e rettifiche sulla strada provinciale 90 tra Avio e Mama d’Avio (opera S-656). L’impresa assegnataria è la Burlon srl di Telve Valsugana, con il ribasso percentuale pari al 4,141%, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a 1.527.314,41 euro.

“Si tratta di un intervento importante e atteso dalla comunità per garantire la fluidità ma soprattutto la sicurezza della circolazione. È fondamentale infatti adeguare agli standard della viabilità provinciale i tratti interessati, ritenuti particolarmente a rischio”, spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che sulla tempistica del cantiere precisa: “La partenza dei lavori è prevista nel corso della primavera.

Nel dettaglio, l’opera S-656 “Progetto di allargamento e rettifiche tra Avio e Mama d’Avio sulla S.P. 90” prevede due interventi denominati: Intervento sud, dal km. 1+489 al km. 1+845 della SP 90 in località Vecchio Dazio; Intervento nord, dal km. 2+760 al km. 3+550 della SP 90 a ridosso del centro abitato di Avio. L’obiettivo è regolarizzare la sede stradale con una corsia per senso di marcia ciascuna larga 3,50 metri, con una banchina laterale. Il tempo di esecuzione è di 451 giorni dalla consegna dei lavori.

Oltre al lotto principale dei lavori oggetto di questo appalto, l’intervento sulla provinciale tra Avio e Mama d’Avio prevede inoltre la realizzazione, curata dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, di una barriera paramassi per mettere in sicurezza il tratto interessato da un rischio caduta massi. La barriera sarà costruita a monte della galleria del canale Biffis per una lunghezza di circa 90 metri.

