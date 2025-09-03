PAT * OPERAZIONE CARABINIERI VALLAGARINA: FUGATTI, «IL PIÙ SENTITO RINGRAZIAMENTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEI VARI COMANDI»

19.02 - mercoledì 3 settembre 2025

“Voglio porgere a nome della Giunta provinciale di Trento il più sentito ringraziamento nei confronti del personale dei vari Comandi dei Carabinieri della Vallagarina per l’eccellente operazione condotta nella giornata odierna.

Il perfetto coordinamento tra i reparti e le pattuglie della Vallagarina ha permesso di individuare e arrestare con tempestività i rapinatori prima che potessero mettere a segno altri colpi”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti nel commentare l’operazione dei Carabinieri in Vallagarina conclusasi con l’arresto di due uomini.

“Il corpo dei Carabinieri – prosegue il presidente Fugatti – così come le altre forze dell’ordine lavora con competenza e professionalità per garantire la sicurezza ai nostri cittadini e ai nostri ospiti e per questo l’administration provinciale è grata anche al prefetto, che presiede al coordinamento e al questore.

Il nostro è un obiettivo comune al raggiungimento del quale la Provincia continuerà ad assicurare il proprio sostegno, con l’auspicio che le misure, che spetta ora alla magistratura applicare, consolidino i risultati raggiunti”.