PAT * OLIMPIADI INVERNALI: «LA PROTEZIONE CIVILE TRA I TEDOFORI, SEI COMPONENTI PORTERANNO LA FIAMMA TRA CAVALESE E TRENTO»

14.31 - martedì 9 settembre 2025

Ci saranno anche i volontari della Protezione civile tra i tedofori delle prossime Olimpiadi invernali. Su indicazione del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, sei rappresentanti della Protezione civile del Trentino avranno l’onore di correre portando la torcia olimpica in un tratto stradale tra Cavalese e Trento.

“La Protezione civile – spiega il presidente Fugatti – svolge un ruolo fondamentale per la comunità del Trentino, è sempre presente anche a sostegno degli eventi sportivi ed è già al lavoro per essere protagonista anche nelle sedi trentine delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina.

Partecipare a un’azione dall’altissimo significato simbolico come portare la fiamma che racchiude i più alti valori olimpici, è privilegio per pochi ed è giusto che i rappresentanti della Protezione Civile, per quanto dimostrano ogni giorno mettendosi a disposizione della comunità trentina, possano essere parte attiva di questo evento”.

La fiamma olimpica, accesa ad Atene, giungerà a Roma il sei dicembre e toccherà tutte e 20 le regioni prima di concludere il suo percorso il 6 febbraio a Milano in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi.

Il 28 gennaio arriverà a Cavalese da Bolzano e il giorno seguente riprenderà il suo cammino in direzione di Trento.

Proprio in questa giornata tra i tedofori che si succederanno, ci saranno sei componenti della Protezione civile, uno per ognuna delle organizzazioni che la compongono: Nu.Vol.A. (Stefano Nardin), Scuola Cani da ricerca e catastrofe (Francesco Rizzi), Soccorso Alpino (Gabriele Piva), Croce Rossa Italiana (Michele Beretta), Psicologi per i popoli (Chiara Scarpelli) e Vigili del fuoco Volontari (Luigi Delvai).

I sei tedofori si alterneranno nel portare la torcia olimpica lungo le strade da Cavalese a Trento per un totale di 1500 metri.

Un tragitto che resterà ben impresso nella memoria di ognuno dei sei protagonisti.