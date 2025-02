PAT * OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI 2026: «L’ASSESSORE MARCHIORI A MONACO DI BAVIERA, ALL’EVENTO “MILANO CORTINA 2026 MEETS THE WORLD”»

15.21 - giovedì 27 febbraio 2025

Ieri nel tardo pomeriggio l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento, Simone Marchiori, ha partecipato all’evento “Milano Cortina 2026 Meets the World”, che si è svolto a Monaco di Baviera. L’incontro, il primo degli appuntamenti internazionali di preparazione per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, tra cui Fabrizio Bucci ambasciatore d’Italia in Germania, Joachim Hermann ministro dell’Interno della Baviera, Eric Beißwenger ministro degli Affari Europei e Internazionali della Baviera, Andrea Varnier amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, Cristiano Corazzari assessore Regione Veneto, Federica Picchi sottosegretario Regione Lombardia, Daniel Alfreider vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano.

“Essere parte di questo grande evento mondiale è per noi un onore, e rappresenta un impegno che va oltre il semplice aspetto sportivo. I Giochi non sono solo una vetrina per l’eccellenza sportiva, ma anche un’occasione per condividere un messaggio di inclusività e sostenibilità che coinvolge tutte le comunità”, è stato il messaggio dell’assessore Marchiori nel portare il saluto del presidente Maurizio Fugatti e di tutta la Giunta provinciale.

L’assessore Marchiori ha quindi presentato le iniziative del Trentino in preparazione agli eventi sportivi del 2026, sottolineando l’importanza dei momenti culturali che accompagneranno l’avvicinamento ai Giochi. Tra questi, spicca la seconda mostra alle Gallerie di Piedicastello a Trento, parte di un progetto triennale, che ha recentemente inaugurato la seconda edizione espositiva dal titolo “Performance”. Un’esposizione che, attraverso storie, testimonianze, grandi oggetti e postazioni interattive, esplora il legame tra sport, prestazioni sportive, tecnica, tecnologia e innovazione.

L’evento del 2026 non sarà solo una celebrazione delle performance sportive, ma offrirà anche un forte messaggio di sostenibilità e inclusività. “Con oltre 2.800 volontari che sosterranno l’organizzazione dei Giochi, il Trentino si conferma come un territorio che promuove valori di accoglienza e impegno sociale, dimostrando ancora una volta di avere nel proprio DNA la solidarietà e la partecipazione attiva. Le Olimpiadi e Paralimpiadi – ha concluso l’assessore – saranno una vetrina anche per trasmettere ai giovani i valori che stanno a base dello sport, dello stare insieme, della competizione ma anche della partecipazione, e rappresentano l’occasione per lanciare i Giochi olimpici giovanili del 2028”.

Durante la serata l’ad Andrea Varnier ha presentato il progetto Milano Cortina 2026 e la mostra “People Of Milano Cortina 2026”, realizzato dal fotografo Federico Tardito, un racconto corale fatto di oltre 2.000 scatti e 30 video, che immortala i volti e le storie di chi vive e lavora nei territori olimpici, dai volontari agli atleti, dai tecnici ai cittadini che daranno vita all’evento. Infine anche il dialogo fra due leggende del bob, Gunther Huber, ex atleta e campione olimpico di bob per l’Italia, e Christoph Langen, olimpionico di bob per la Germania.

