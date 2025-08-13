PAT * OLIMPIADI 2026: “TRAMPOLINI DI PREDAZZO, IL PRESIDENTE FUGATTI ED IL MINISTRO GIORGETTI IN VISITA AGLI IMPIANTI SPORTIVI»

10.40 - mercoledì 13 agosto 2025

Ospite speciale ai trampolini di Predazzo: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha accompagnato il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ai trampolini per il salto con gli sci dello stadio Giuseppe Del Ben di Predazzo.

Presenti anche il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il comandante della Scuola alpina delle Fiamme Gialle di Predazzo Sergio Lancerin e l’ex consigliere regionale Gianluca Cavada, il ministro ha potuto apprezzare lo stato di avanzamento dei lavori e l’impegno della Provincia per completare l’opera in tempo per l’omologazione e i Giochi del prossimo anno, mentre l’ex atleta azzurro della combinata nordica Luca Gianmoena ha illustrato le caratteristiche tecniche dei trampolini e fornito alcune nozioni riguardanti lo sport del salto con gli sci.

“Il Trentino – ha affermato il presidente Fugatti – ha investito somme molto importanti, per riqualificare gli impianti sportivi del salto con gli sci, dello sci di fondo, costruire il Villaggio Olimpico e, più in generale, per migliorare le infrastrutture in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi. A questi si aggiungono gli investimenti effettuati a Baselga di Piné in vista delle Olimpiadi giovanili del 2028. Progetti e lavori che, una volta ultimati daranno un’impulso deciso allo sviluppo del territorio e mostreranno una volta di più la capacità del Trentino di mettere a terra le opere per dotarsi di strutture d’eccellenza”.

“Ho colto l’occasione della mia presenza in Trentino – ha spiegato il ministro Giorgetti – per constatare l’andamento dei cantieri in vista dei Giochi olimpici come il villaggio olimpico di Predazzo e questo impianto imponente del salto con gli sci. Ho notato con piacere che i lavori sono in linea con le aspettative e i tempi, altrove bisogna correre un po’ di più, ma arriveremo pronti”.