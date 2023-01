PAT * “NUOVO CONSIGLIO CITTADINI“: FUGATTI, « PRESENTATE LE PROPOSTE, PER UN’EUREGIO PIÙ VISIBILE E TANGIBILE »

15.53 - lunedì 23 gennaio 2023

Il Consiglio dei cittadini presenta le proposte per un’Euregio più visibile e più tangibile. Maggiore partecipazione grazie “Consiglio dei cittadini”, i cui delegati hanno presentato le prime proposte ai presidenti dei tre territori.

Come può l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino diventare più visibile e tangibile a livello comunale e nell’intera area dell’Euroregione? È la questione che il nuovo Consiglio dei cittadini ha recentemente affrontato, elaborando una serie di proposte che stamattina, presso la sede dell’Euregio nella Casa della Pesa di Bolzano, i delegati dello stesso Consiglio hanno presentato, dando le loro indicazioni ai tre presidenti dei territori che fanno parte dell’Euregio. L’attuale presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ha descritto oggi il Consiglio dei cittadini come un’importante innovazione, che porta apertura e vicinanza alle comunità e coinvolge non solo i Comuni come enti territoriali, ma anche i cittadini nell’architettura istituzionale dell’Euregio.

“È un passo avanti delle istituzioni e dei cittadini quello che abbiamo fatto tutti insieme, da quando l’Euregio si è data l’obiettivo di rafforzare sempre di più il rapporto con le comunità e i territori. L’esperienza che abbiamo avuto e il riscontro dell’interesse da parte sia dei cittadini che delle amministrazioni comunali che hanno aderito ai progetti è positiva e procede nella direzione di realizzare il compito che abbiamo di divulgare il più possibile principi, valori e obiettivi dell’Euregio”, ha detto Fugatti, auspicando che i rapporti “che stiamo coltivando possano essere presi ad esempio anche a livello europeo e internazionale”

L’incontro, che ha visto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e del capitano del Tirolo Anton Mattle assieme al presidente Fugatti dialogare in una tavola rotonda con i portavoce del Consiglio dei cittadini, è stato aperto da un saluto del Segretario generale dell’Euregio Marilena Defrancesco, che ha sottolineato come i risultati conseguiti da questo progetto siano andati oltre le aspettative, con contributi preziosi per le attività dell’Euregio e per la sensibilità delle popolazioni dei tre territori.

Il solo fatto che questo processo di partecipazione abbia luogo è visto dal governatore altoatesino Arno Kompatscher come un chiaro segno che l’Euregio sta diventando più conosciuta. “Quando esaminiamo le proposte, troviamo molte cose a cui l’Euregio ha già pensato e in parte avviato. Ma i cittadini sono molto più coraggiosi e vogliono portare avanti molte cose con coerenza”. La proposta di un logo comune dell’Euregio sulla carta intestata dei tre territori dimostra che sono ancora possibili molti passi per rafforzare l’Euregio.

“Come si legge nella ricerca Monitor, l’Euregio è diventata più conosciuta negli ultimi dieci anni”, ha detto Anton Mattle. “Ringrazio il Consiglio, che oggi ha presentato molte idee valide e attuabili. Ad esempio, ritengo che la sua proposta di una maggiore presenza nei Comuni sia molto buona e si potrebbe anche implementare rapidamente l’inserimento del logo dell’Euregio sulla cancelleria pubblica. È a livello di comunità che i cittadini hanno maggiori probabilità di percepire il valore aggiunto. Inoltre, l’obiettivo del Consiglio era anche quello di percepire le esigenze della popolazione in relazione alla Regione europea e di potervi rispondere con misure concrete, ha aggiunto il capitano.

Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dell’Euregio, formato da 30 cittadini selezionati dei comuni di Hall in Tirolo, Bressanone in Alto Adige e Arco in Trentino, ha proposto oggi alcune misure da introdurre. A livello comunale, il Consiglio ha suggerito la nomina di un rappresentante dell’Euregio in più enti locali possibili, la stipula di partenariati e l’organizzazione di un festival annuale dell’Euregio da tenersi ogni anno in un Comune diverso. A livello transfrontaliero, i cittadini sostengono una comunicazione ancora più efficace, un pass di mobilità uniforme per i tre territori e una piattaforma informativa digitale unitaria da usufruire tramite una App che comprenda informazioni su eventi e appuntamenti e possa essere utilizzata per organizzare spostamenti da un territorio all’altro, con agevolazioni per la mobilità transfrontaliera.

Alla presentazione di oggi hanno partecipato anche i rappresentanti istituzionali dei tre comuni: per Hall il sindaco Christian Margreiter, per Arco l’assessore alla cultura Guido Trebo, che ha sottolineato come Arco tenga particolarmente al progetto del Consiglio dei cittadini, un’esperienza importante per il valore dell’attività politica più autentica che con le sue iniziative aiuta a formare i cittadini dell’Euregio. Per Bressanone è invece intervenuto l’assessore con delega per giovani e per l’Europa Peter Natter.

L’istituzione del Consiglio dei cittadini dell’Euregio è avvenuta sulla base della riforma degli statuti istitutivi dell’Euregio, decisa dalla Giunta ad Alpbach, in Tirolo, nel 2021. L’obiettivo di questa riforma era quello di rafforzare la partecipazione democratica nella Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino, e quindi rendere l’Euregio più conosciuta e radicata tra la popolazione.