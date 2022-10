PAT * NOT E CONSIGLIO DI STATO: « IL COLLEGIO GIUDICANTE NON SOSPENDE GLI ATTI DI NON APPROVAZIONE DEL PROGETTO GUERRATO »

17.30 - venerdì 21 ottobre 2022

Not e Consiglio di Stato, punto a favore della Provincia.Il collegio giudicante non sospende gli atti di non approvazione del progetto Guerrato. Punto a favore della Provincia autonoma di Trento nella vicenda giudiziaria sull’affidamento della gara del Not, procedura che come è noto si è chiusa con la non approvazione del progetto e con l’avvio della nuova fase relativa al Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Proprio riguardo al ricorso presentato da Guerrato contro la determina di non approvazione del suo progetto per il Not, all’esito dell’udienza cautelare tenutasi ieri il Consiglio di Stato si è limitato a sospendere esclusivamente la procedura di incasso della cauzione presentata dal ricorrente in sede di gara.

Riguardo alla richiesta di sospensiva degli atti adottati dalla Provincia il Consiglio di Stato ha ritenuto invece di non doverli sospendere valutando in prima battuta la sentenza del Tar, che aveva accolto le ragioni della Provincia, correttamente motivata.

In attesa della sentenza di merito prevista per gennaio 2023, si può sottolineare come ad oggi risulti corretto l’operato della Provincia e si possa legittimamente presumere una conclusione rapida dell’intera vicenda giudiziaria riguardante la procedura di gara, tenuto anche conto di quando l’attuale Giunta ha assunto in carico l’intera questione.