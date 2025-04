PAT * «NOMINATI I COMMISSARI STRAORDINARI PER I COMUNI DI CAPRIANA E MADRUZZO, SONO GIUSEPPE ZORZI E MARIANO BOSETTI»

15.40 - martedì 29 aprile 2025

Sono Giuseppe Zorzi e Mariano Bosetti i commissari straordinari individuati dalla Giunta provinciale per amministrare rispettivamente i comuni di Caprina e Madruzzo, dove non sono state presentate candidature alla carica di sindaco per la consultazione elettorale prevista domenica 4 maggio 2025.

La decisione è stata assunta nella seduta odierna della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli enti locali.

Un atto previsto dal Codice degli enti locali, come sottolinea l’assessore, necessario per garantire la regolare amministrazione degli enti interessati per il tempo utile al rinnovo degli organi comunali.