PAT * NEVE: «FINO A 20 CENTIMETRI SOPRA GLI 800 METRI, IL TRAFFICO È REGOLARE» (DATI VIABILITÀ PER SINGOLE VALLI)

10.09 - domenica 8 dicembre 2024

La neve scesa nella notte ha imbiancato anche i fondovalle, regalando al paesaggio un incantevole aspetto invernale. Tuttavia, se da un lato i fiocchi rendono l’atmosfera più suggestiva, dall’altro comportano una serie di sfide, soprattutto sotto il profilo viabilistico. Stamani la Protezione civile del Trentino ha attivato una sala operativa dedicata, proprio per monitorare l’intenso traffico legato alla festività dell’Immacolata. Al momento i disagi sono contenuti.

A partire dagli 800 metri di altitudine, si sono accumulati mediamente tra i 5 e i 20 centimetri di neve, con i massimi di 45 centimetri sul Grosté, a 2.258 metri. In Valsugana, le nevicate hanno causato accumuli tra i 5 e i 20 centimetri, mentre nella valle dell’Adige, la neve si è mescolata tratti alla pioggia.

Durante la notte e la prima mattinata, la centrale operativa 1-1-2 ha ricevuto una trentina di chiamate di emergenza relative a incidenti stradali senza feriti gravi e veicoli bloccati. Gli episodi si sono registrati principalmente sugli Altipiani Cimbri, in Val di Non, Vallagarina e Val di Sole. Si ricorda che è obbligatorio dotare i veicoli di pneumatici invernali o catene da neve. In A22 al momento il traffico è scorrevole, ma è attesa una sua intensificazione in direzione sud a partire dalla tarda mattinata per il rientro dei vacanzieri.

Nelle ultime 12 ore, le stazioni meteorologiche provinciali hanno registrato precipitazioni che, in media, variano dai 5 ai 20 millimetri di pioggia equivalente, con punte localizzate fino a 34 millimetri a Passo Pian delle Fugazze e 28 mm a Rovereto. Le temperature sono scese sotto lo zero sopra gli 800 metri, mentre a quote inferiori si aggirano intorno agli zero gradi. Meteotrentino sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione. Nelle prossime ore, le precipitazioni attenueranno o si esauriranno temporaneamente e si prevede un innalzamento della quota neve sopra gli 800-1.000 metri, con la possibilità che la neve o la pioggia mista a neve possano cadere anche a quote inferiori. Precipitazioni deboli o al più moderate sono attese dal pomeriggio fino alla mattina di domani.

Ecco la situazione viabilistica, a cura del Servizio Gestione strade

Bassa Valsugana e Tesino

Caduti dai 10 ai 15 cm di neve nel fondovalle, circa 20 cm al Passo Brocon. Al momento non ci sono criticità da segnalare per la viabilità.

Primiero e Vanoi

Caduti: 5-10 cm di neve nei fondovalle, 20 cm sul Passo Rolle, Broccon e Cereda. Nessun problema da segnalare.

Valli di Cembra Fiemme e Fassa

Caduti 2-3 cm di neve nella bassa valle di Cembra, 10 cm nei fondovalle e 20 cm sui passi Dolomitici Strade in fase di trattamento. Necessaria attrezzatura invernale sui passi. Traffico molto contenuto per il momento. Nessun problema per la viabilità da segnalare.

Alta Valsugana, Altopiano di Pinè e Lavarone-Luserna e Val dei Mocheni

Caduti dai 3 ai 5 cm nel fondovalle, 10-15 cm sull’Altopiano di Pinè, circa 20 cm a Carbonare e 30 cm in Panarotta. Al momento non ci sono criticità da segnalare per la viabilità

Valle dell’Adige, piana Rotaliana e Altopiano della Paganella

Nevica sopra i 600 m di quota; caduti circa 20-25 cm sull’altopiano della Paganella, 25 cm alle Viote sul Bondone. Neve mista a pioggia sulla collina di Trento ma senza accumuli. Nessun problema da segnalare.

Bassa Vallagarina, Brentonico e Folgaria

Nevicata in corso dai 600 m di quota, al momento caduti circa 30 cm sull’altipiano di Folgaria, Lessini, San Valentino, Dossioli,

Pian delle Fugazze

Attivato presidio a Calliano sulla SS 350 di Folgaria.

Valle di Non

Caduti dai 5 cm nel fondovalle a 15 cm sui Passi dell’Alta val di Non.

Per il momento non si segnalano problemi.

Valle di Sole

Caduti dai 15 cm nel fondovalle e Passo Tonale a circa 30 cm nella zona di Passo Campo Carlo Magno.

Al momento non si registrano problemi per la viabilità.

Valli Giudicarie e Rendena

Caduti da 5 a 10 cm in valle; 40 cm a Passo Campo Carlo Magno, Attivato presidio n.1 di Carisolo sulla SS 239 di Campiglio. Poco traffico.

Alto Garda, Val di Ledro, Val di Gresta Valle di Cavedine

È nevicato a quote superiori ai 400-500 m. Nessun problema per la viabilità Caduti dai 5 cm (Valle di Cavedine) ai 20 cm (zona Tremalzo).