PAT * «NEI PROSSIMI GIORNI ANCORA MOLTO CALDO, MA AUMENTA LA PROBABILITÀ DI TEMPORALI»

16.20 - lunedì 11 agosto 2025

Meteotrentino informa che, dopo un luglio e un inizio agosto piuttosto freschi, negli ultimi giorni le temperature sono progressivamente aumentate, risultando particolarmente elevate a partire da ieri.

Domenica, a Trento Laste, è stata registrata una temperatura minima di 21,2 gradi centigradi (notte tropicale) e una massima di 34 gradi centigradi: era dallo scorso 4 luglio che in questa stazione non si rilevavano valori massimi così alti.

Nei prossimi giorni sono attese ancora temperature elevate; tuttavia, il lieve calo barico e l’abbassamento della quota dello zero termico favoriranno un aumento della probabilità di temporali, isolati o sparsi, che soprattutto da mercoledì potranno risultare localmente intensi, accompagnati da frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

A causa dei deboli flussi in quota, la probabilità di grandinate di grandi dimensioni resta bassa. Eventuali temporali potrebbero risultare quasi stazionari, con il rischio principale di precipitazioni abbondanti in breve tempo su aree ristrette.