PAT * ”NATALE AL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ”: «A DICEMBRE APERTURE STRAORDINARIE, LABORATORI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE»

Sabato 7 dicembre la presentazione del progetto di realtà virtuale “Antiche tracce. La vita in palafitta”

“Natale al Museo delle Palafitte di Fiavé”: a dicembre aperture straordinarie, laboratori e attività per famiglie.

L’atmosfera natalizia pervade il Museo delle Palafitte di Fiavé: nel mese di dicembre, infatti, sono previste aperture straordinarie e un programma di iniziative per i visitatori con visite guidate, laboratori e attività per famiglie, proposte dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale.

Il museo sarà visitabile nei giorni di sabato, domenica e nei festivi (escluso il 25) e dal 26 al 30 dicembre dalle ore 13 alle 18. Il 1° dicembre, prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito.

Le aperture in vista del Natale saranno l’occasione per presentare al pubblico, sabato 7 dicembre alle ore 14.30, il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Fiavé, “Antiche tracce.

La vita in palafitta”, un cortometraggio in realtà virtuale, fruibile indossando appositi visori. Il filmato, ambientato presso il Parco Archeo Natura di Fiavé, racconta attraverso uno storytelling altamente immersivo la vita di una delle comunità agricole preistoriche che, tra il 3.800 a.C. e il 1.350 a.C. ai piedi delle Alpi, costruirono e abitarono villaggi su palafitte. A seguire, i partecipanti all’evento, a partire dai 13 anni di età, avranno la possibilità di vivere l’esperienza, seppur virtuale, di trovarsi a tu per tu con i nostri antenati dell’età del Bronzo.

Antiche tracce. La vita in palafitta

Il progetto “Le palafitte UNESCO. Sviluppo di progetti comuni per la promozione e la valorizzazione dei siti italiani” è stato finanziato dal Ministero del Turismo e oltre al Comune di Desenzano, capofila dell’iniziativa, ha coinvolto sette Comuni italiani, tra i quali Fiavé e Ledro in Trentino, che vantano sul loro territorio la presenza di testimonianze palafitticole inserite nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO nel sito seriale e transnazionale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. Tra gli interventi previsti dal progetto, è stato realizzato il cortometraggio “Antiche tracce.

La vita in palafitta” ambientato proprio nel villaggio ricostruito nel Parco Archeo Natura di Fiavé. Le riprese, alle quali ha collaborato l’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale, sono avvenute nello scorso mese di giugno con la partecipazione di attori e comparse che hanno impersonato gli abitanti del villaggio dell’età del Bronzo intenti alle loro occupazioni quotidiane: la scheggiatura della selce, la macinatura dei cereali, la filatura, l’allevamento degli ovini, la pesca. Grazie alla realtà virtuale, indossando un apposito visore, i personaggi prendono vita attorno a chi li osserva dando la sensazione di essere protagonista di un appassionante e avvolgente viaggio a ritroso nel tempo. La visione è disponibile per i visitatori del Museo delle Palafitte di Fiavé ed è adatta a partire dai 13 anni di età.

Il programma natalizio delle iniziative al museo prosegue domenica 22 dicembre alle ore 14, con “Dolce come il miele”, un’attività dedicata alle famiglie, adatta a partire dai 5 anni, per riscoprire e sperimentare alcune tecniche di preparazione di alimenti attestati nei villaggi palafitticoli.

Previste anche le visite guidate “Avete detto palafitte?”, che si terranno il 22, 28 e 30 dicembre alle ore 16.30 e permetteranno di esplorare il museo in compagnia di un’esperta, scoprendo aspetti curiosi della vita quotidiana nei villaggi palafitticoli dell’età del Bronzo. Al termine delle visite sarà possibile immergersi virtualmente tra gli abitanti dell’antico villaggio, semplicemente indossando l’apposito visore per vedere il filmato in realtà virtuale “Antiche tracce. La vita in palafitta”.

In calendario il 28 dicembre alle ore 14 “La via della creta. Produzioni ceramiche nei villaggi palafitticoli: forme, idee e scambi”, un laboratorio, rivolto a grandi e piccoli, di osservazione e manipolazione dell’argilla, un materiale molto utilizzato dagli antichi abitanti di Fiavé come attestano i ritrovamenti degli archeologi e i numerosi reperti esposti in museo.

Conclude la rassegna, il 30 dicembre alle ore 14, “L’officina della lana cotta”, un laboratorio per famiglie, adatto a partire dai 6 anni, alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, dalla preistoria ai giorni nostri. I partecipanti realizzeranno un manufatto che rimarrà in ricordo dell’esperienza in museo. La partecipazione a tutte le attività è gratuita con posti limitati, previa prenotazione.

Oltre alle attività presso il museo, è stata attivata una collaborazione con i Mercatini di Rango che prevede l’ingresso con tariffa ridotta al museo per i visitatori che usufruiscono del bus navetta in partenza dal parcheggio predisposto a Fiavé per raggiungere l’abitato di Rango in modo sostenibile.

“Natale al Museo delle Palafitte di Fiavé”: il programma

domenica 1 dicembre 2024 ore 13-18 #domenicalmuseo – ingresso gratuito

sabato 7 dicembre 2024 ore 14.30 – Antiche tracce. La vita in palafitta

Presentazione del cortometraggio in realtà virtuale ambientato presso il Parco Archeo Natura di Fiavé, nato per raccontare, attraverso uno storytelling immersivo, la vita di una delle comunità agricole preistoriche che, tra il 3.800 a.C. e il 1.350 a.C., ai piedi delle Alpi, costruirono e abitarono villaggi su palafitte. A seguire possibilità di visione del video su prenotazione presso la biglietteria il giorno dell’evento. L’uso dei visori è adatto a partire dai 13 anni. Partecipazione gratuita. Evento in collaborazione con il Comune di Fiavé. Informazioni tel. 0465 735019 (solo durante l’orario di apertura) – 335 1578640 www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

domenica 22 dicembre 2024 ore 14 – Dolce come il miele

Attività per famiglie per riscoprire e sperimentare alcune tecniche di preparazione di alimenti, attestate nei villaggi palafitticoli. Adatto a partire dai 5 anni. Partecipazione gratuita previa prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti oppure tel. 0465 735019 (in orario di apertura del museo), entro le 18 del giorno precedente. Minimo 5 massimo 20 persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo.

22, 28 e 30 dicembre 2024 ore 16.30 – Avete detto palafitte?

Visita guidata per tutti. Al termine dell’attività chi lo desidera potrà vedere il filmato in virtual reality “Antiche tracce. La vita in palafitta”, con apposito visore (adatto a partire dai 13 anni). Partecipazione gratuita previa prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamentioppure tel. 0465 735019 (in orario di apertura del museo) entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa. Minimo 5 massimo 20 persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo

sabato 28 dicembre 2024 ore 14 – La via della creta. Produzioni ceramiche nei villaggi palafitticoli: forme, idee e scambi. Laboratorio di osservazione e manipolazione dell’argilla, per tutti.

Partecipazione gratuita previa prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamentioppure tel. 0465 735019 (in orario di apertura del museo), entro le 18 del giorno precedente. Minimo 5 massimo 20 persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo

lunedì 30 dicembre 2024 ore 14 – L’officina della lana cotta

Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi dalla Preistoria ai giorni nostri. Adatto a partire dai 6 anni. Partecipazione gratuita previa prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti oppure tel. 0465 735019 (in orario di apertura del museo), entro le 18 del giorno precedente. Minimo 5 massimo 20 persone. L’attività non comprende l’ingresso al museo.

Informazioni

Provincia autonoma di Trento – UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – Trento

Tel. 0461 492161 – uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Museo delle Palafitte di Fiavé

Via 3 Novembre, 53 – Fiavé (Trento)

tel. 0465 735019- 334 6807276 – museopalafittefiave@provincia.tn.it