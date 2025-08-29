PAT *MUSICA A SCUOLA: GEROSA, «RINNOVATO L’IMPEGNO CON FONDAZIONE CARITRO, PER L’EDUCAZIONE NELLA PRIMARIA»

14.40 - venerdì 29 agosto 2025

La Giunta provinciale di Trento ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, il terzo bando biennale “Reti per l’educazione musicale”, promosso in collaborazione con la Fondazione Caritro e destinato alla promozione della pratica musicale collettiva nella scuola primaria per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27.

«Investire nella musica significa investire nei nostri ragazzi, nella loro crescita personale e collettiva – ha commentato l’assessore Gerosa – L’educazione musicale a scuola non è solo formazione artistica, ma anche occasione di socialità, inclusione e sviluppo delle competenze trasversali. Questo bando rappresenta un esempio concreto di quanto sia importante la collaborazione tra enti diversi: Provincia, Fondazione e scuole uniscono le forze per offrire ai bambini opportunità educative di qualità, capaci di arricchire l’intera comunità».

L’iniziativa, che prosegue il percorso già avviato con successo attraverso i bandi 2023 e 2024, conferma l’impegno congiunto della Provincia autonoma di Trento e della Fondazione Caritro a favore dell’educazione musicale come strumento di crescita culturale e sociale. L’investimento complessivo ammonta a 300.000 euro, suddivisi equamente tra i due enti.

I progetti finanziati dovranno essere realizzati in rete tra almeno un Istituto Comprensivo e una Scuola Musicale iscritta al registro provinciale, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla musica fin dai primi anni di scuola. Le domande di partecipazione saranno gestite attraverso la piattaforma online della Fondazione Caritro. I fondi saranno erogati in due tranche: un anticipo del 50% all’avvio del progetto e il saldo a conclusione delle attività.

Con questo nuovo bando la Provincia autonoma di Trento rinnova la propria volontà di sostenere percorsi educativi innovativi, rafforzando il ruolo della musica come elemento fondamentale nella formazione delle nuove generazioni.