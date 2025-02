PAT * MUSIC ARENA: FUGATTI, «CONCERTI IN ESTATE, PRENDE CORPO UN PROGETTO DI QUALITÀ PENSATO PER GIOVANI E NON SOLO»

15.06 - mercoledì 12 febbraio 2025

Music Arena: le prime anticipazioni sui concerti dell’estate. Fugatti: prende corpo un progetto di qualità pensato per i giovani e non solo.

Una grande festa della musica a Trento, con nomi importanti nel panorama della musica leggera italiana annunciata proprio nei giorni del Festival di Sanremo non può che nascere sotto i migliori auspici. “Siamo contenti – commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento – e fiduciosi che il lavoro impostato con serietà assieme a Trentino Marketing regalerà nelle prossime settimane altre sorprese per tutti quelli che amano i concerti dal vivo e sopratutto per i giovani ai quali il progetto Trentino Music Arena ha sempre pensato”.

Dal presidente Fugatti parole di soddisfazione anche per la scelta degli artisti e dei loro manager che hanno riconosciuto alla Music Arena importanti potenzialità. “Partire da zero non è mai facile – aggiunge il governatore trentino – occorre costanza e impegno su vari livelli, da quello economico a quello gestionale passando ovviamente attraverso la competenza artistica che è poi quella che fa la differenza. Perché è il pubblico, sopratutto giovanile che deve essere convinto della bontà delle proposte.

Ma sono convinto che nel tempo, seguendo questo percorso con continuità, anche il nostro capoluogo inizierà ad essere annotato come uno dei teatri alla’perto più prestigiosi nelle agende i star nazionali e internazionali . “Non trascuriamo neppure le potenzialità turistiche legate al flusso dei concerti – conclude Fugatti – magari studiando appositamente dei pacchetti concerti legati ai fine settimana in modo da facilitare l’arrivo di tanti appassionati del mondo della musica che arrivano da fuori Trentino e di cui potranno così apprezzare le tante bellezze.