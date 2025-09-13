PAT * «MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA A TOKYO, LA CAMPIONESSA TRENTINA VICECAMPIONESSA DEL MONDO NEI 10.000 METRI»

17.31 - sabato 13 settembre 2025

La Provincia autonoma di Trento esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Nadia, che, dopo l’argento sui 10.000 metri alle olimpiadi di Parigi lo scorso anno, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati mondiali sulla stessa distanza, confermandosi tra le atlete più forti a livello internazionale.

“Con questa straordinaria medaglia d’argento – sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – Nadia ha dimostrato di essere una delle migliori atlete a livello mondiale e di competere con le più grandi campionesse del panorama internazionale. Il suo talento e la sua determinazione ci riempiono d’orgoglio e ci regalano emozioni che resteranno nella storia dello sport trentino e italiano”.

Alle sue parole si aggiunge il commento dell’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi: “Questo argento mondiale è il riconoscimento di un percorso sportivo di altissimo livello. Lo sport trentino è orgoglioso di Nadia, che rappresenta con coraggio e dedizione la nostra terra sulle piste di tutto il mondo. Il suo successo è un incoraggiamento per le nuove generazioni a credere nei propri sogni e a coltivarli con tenacia”.