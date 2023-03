PAT * MOBILITÀ: « TRENTINO TRASPORTI ULTERIORI FINANZIAMENTI PER OLTRE 16 MILIONI, ANCHE PER TRENI ELETTRICI «

15.26 - venerdì 10 marzo 2023

Trasporto pubblico, a Trentino Trasporti ulteriori finanziamenti per oltre 16 milioni, anche per treni elettrici. Trasporto pubblico, si investe nella sempre maggiore sostenibilità dei mezzi. Con un provvedimento proposto dall’assessore ai trasporti Mattia Gottardi, la Giunta provinciale, ha concesso a Trentino Trasporti S.p.A. il finanziamento di 10 milioni di euro, per l’acquisto di treni (materiale rotabile ferroviario) e 6.038.400 milioni di euro per l’acquisto di autobus (materiale rotabile per autoservizio). Le risorse sono state assegnate dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento.

Con il provvedimento adottato oggi, la Giunta provinciale ha dunque concesso a Trentino Trasporti un contributo in conto capitale pari ad euro 10.000.000 per l’acquisto di treni; si tratta di risorse statali, stanziate nel dicembre 2022 e destinate al potenziamento e rinnovo di materiale rotabile ferroviario.

Questo finanziamento si aggiunge al contributo già concesso alla società Trentino Trasporti e pari a euro 36.147.591,71 (per 3 milioni risorse provinciali e per il resto risorse statali) per l’acquisto di treni.

La deliberazione adottata oggi dalla Giunta prevede inoltre che l’importo complessivo di oltre 46 milioni di euro per il rinnovo del materiale ferroviario sia destinato all’acquisto di treni elettrici anziché alimentati ad idrogeno. Questo anche considerando le scadenze previste per l’impiego delle somme finanziate dai decreti statali.

Con la deliberazione adottata oggi dalla Giunta provinciale è stato inoltre concesso a Trentino trasporti il contributo di 6.038.400 euro (risorse statali) per l’acquisto di 17 autobus urbani alimentati a metano, di cui 14 mezzi da 10-12 metri e 3 mezzi snodati da 18 metri. Anche questa somma è stata assegnata nel 2022 dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento per il rinnovo del materiale rotabile per autoservizi