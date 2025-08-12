PAT * MISSIONE VESUVIO: «CAMPANIA, PARTITA DAL TRENTINO LA COLONNA MOBILE CON 22 OPERATORI E MEZZI ANTINCENDIO»

11.40 - martedì 12 agosto 2025

Missione Vesuvio. Anche la Protezione civile del Trentino interviene nella gestione dell’emergenza che interessa la Campania, dove a partire dal 5 agosto gli operatori locali sono impegnati nel contenimento di un vastissimo incendio boschivo.

Le fiamme hanno già devastato almeno 560 ettari di pineta e bosco, costringendo alla chiusura dei principali siti archeologici e all’interdizione dei sentieri di accesso al vulcano.

A seguito della richiesta della Regione Campania di attivare lo stato di mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile, il Coordinamento delle Regioni – affidato al Trentino da 14 anni – ha disposto l’attivazione delle colonne mobili di 11 Regioni e delle due Province autonome.

Gli operatori trentini sono partiti questa mattina. Sono diretti a Terzigno, sede del quartier generale delle operazioni. L’arrivo è previsto in serata, per dare il cambio alle squadre locali ormai provate da giorni di lavoro ininterrotto: di giorno per lo spegnimento, di notte per il presidio delle aree colpite. In base all’evoluzione dell’emergenza, ai trentini sarà assegnata una specifica area di intervento.

Il contingente trentino è composto da 22 operatori, coordinati dall’ispettore distrettuale dei Vigili del fuoco volontari delle Giudicarie, Manuel Alberti.

La squadra comprende anche un appartenente al Corpo forestale del Trentino e cinque unità antincendio boschivo, provenienti dai Distretti delle Giudicarie e dell’Alto Garda e Ledro, con operatori dei Corpi di Arco, Bezzecca, Bolbeno e Zuclo, Carisolo, Condino, Drena, Dro, Lomaso, Riva del Garda e Spiazzo Rendena.

I mezzi in dotazione includono pick-up fuoristrada con moduli antincendio boschivo, indispensabili per operare in aree difficilmente accessibili e garantire un intervento rapido ed efficace.