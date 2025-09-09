Popular tags: featured 20
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * METEOTRENTINO: «PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI FINO A MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ ATTESO UN MIGLIORAMENTO»

14.50 - martedì 9 settembre 2025

Meteotrentino informa che fino alla serata di domani, mercoledì, le Alpi saranno interessate da correnti umide e miti di provenienza sudoccidentale.

In Trentino sono previste precipitazioni a tratti diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane di domani.

Entro la serata di mercoledì si attendono cumulate medie comprese tra 20 e 40 millimetri.

Sui settori meridionali non si escludono accumuli vicini o superiori ai 50 millimetri.

Giovedì è previsto un temporaneo miglioramento, con tempo più stabile e assenza di precipitazioni.

