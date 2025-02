PAT * METEOTRENTINO: «A PARTIRE DA DOMANI 14/2 NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO E NEVE IN QUOTA»

16.17 - giovedì 13 febbraio 2025

Meteotrentino: nuova perturbazione in arrivo e neve in quota. Dopo le ultime giornate uggiose, Meteotrentino annuncia un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche a partire da domani. Il passaggio di una perturbazione è previsto nelle prossime ore, portando con sé un abbassamento delle temperature e fenomeni di instabilità.

Nelle prossime ore e durante la notte sono attese deboli o debolissime precipitazioni nevose mediamente oltre i 1.300 metri di quota. Nella mattinata di domani, una perturbazione in transito sul territorio determinerà moderata instabilità. Non si esclude che le precipitazioni possano localmente assumere carattere di rovescio o isolato temporale con episodi di neve tonda (graupel) o grandine di piccole dimensioni (gragnola). Con l’ingresso di aria più fredda e asciutta, la quota neve è destinata ad abbassarsi rapidamente fino a 800 metri circa, ma con accumuli attesi minimi o assenti a basse quote. In montagna, entro il pomeriggio di domani, attesi 5-10 centimetri di neve.

I venti da nord tenderanno a intensificarsi sin dalle prime ore della mattina di domani. Nello specifico, nelle valli orientate Nord-Sud, si potrebbero registrare raffiche di vento tra i 50 e i 70 chilometri orari. Il brusco abbassamento delle temperature, che si prevede si verifichi soprattutto oltre gli 800-1000 metri, potrà favorire la formazione di ghiaccio sul terreno, laddove non si sarà già asciugato. A partire da sabato 15 febbraio, correnti nord-occidentali apporteranno un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in linea con la media stagionale.