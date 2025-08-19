Popular tags: featured 20
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * METEO: «TEMPORALI DAL POMERIGGIO DI OGGI, FINO A GIOVEDÌ PIOGGE DIFFUSE E CALO DELLE TEMPERATURE MASSIME»

13.31 - martedì 19 agosto 2025

Meteotrentino comunica che al pomeriggio sera di oggi, martedì 19 agosto, è atteso lo sviluppo di locali rovesci e temporali quasi stazionari.

Dalla prossima notte alla sera di giovedì correnti sud-occidentali determineranno precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere temporalesco, ed un sensibile calo delle temperature massime.

Entro la mattina di venerdì sono attesi mediamente 20 – 50 mm di pioggia ma in alcune zone si potranno verificare precipitazioni più abbondanti.

Da venerdì i flussi in quota si disporranno da Nord-ovest favorendo un miglioramento del tempo ma con temperature vicine o inferiori alla media del periodo.

