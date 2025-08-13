PAT * METEO: «TEMPERATURE ELEVATE E LOCALI TEMPORALI FINO A FERRAGOSTO, POI ARIA PIÙ ASCIUTTA MA CLIMA ANCORA ESTIVO»

14.02 - mercoledì 13 agosto 2025

Meteotrentino comunica che fino a Ferragosto un campo di pressione livellato manterrà temperature elevate con possibile sviluppo di locali temporali, soprattutto in prossimità dei rilievi ed al pomeriggio sera.

A causa dei deboli flussi in quota gli eventuali temporali saranno quasi stazionari permettendo, su aree ristrette, il verificarsi di precipitazioni abbondanti in poche decine di minuti; i temporali, in caso di sviluppo, potranno anche essere accompagnati da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole o al più medie dimensioni.

Da sabato 16 agosto, e fino ai primi giorni della prossima settimana, i flussi in quota tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali apportando aria un po’ più asciutta, ma sarà ancora possibile lo sviluppo di locali temporali, mentre le temperature, seppur in contenuto calo, rimarranno di stampo estivo e sopra la media del periodo.