PAT * METEO: «POSSIBILI TEMPORALI E CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE DALLE 16.00 DI OGGI A MEZZANOTTE DI VENERDÌ 2 AGOSTO»

15.57 - mercoledì 31 luglio 2024

Possibili temporali e criticità idrogeologiche dalle 16 di oggi, mercoledì 31 luglio, alle 24 di venerdì 2 agosto. Torna il maltempo in Trentino, l’allerta della Protezione civile. Un ritorno del maltempo è atteso in Trentino nelle prossime ore. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) per possibili temporali e criticità idrogeologiche dalle 16 di oggi, mercoledì 31 luglio 2024, alle 24 di venerdì 2 agosto.

Come indicato dalle previsioni di Meteotrentino, dal pomeriggio-sera odierno e nella prima parte della prossima notte le prime infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero determinare, soprattutto in montagna, lo sviluppo di temporali intensi e quasi stazionari. Domani, giovedì primo agosto 2024, la pressione calerà ulteriormente mentre i flussi occidentali in quota tenderanno ad intensificare moderatamente.

Al pomeriggio sera è probabile lo sviluppo di temporali intensi in lento movimento verso est e sudest. Venerdì, 2 agosto , il passaggio di una saccatura in quota potrà determinare lo sviluppo di temporali intensi soprattutto al pomeriggio sera, previsione che però potrà essere confermata solo nelle prossime ore.

Elemento da tenere in considerazione è che in caso di sviluppo i temporali, a causa dei flussi deboli o al più moderati in quota, saranno prevalentemente caratterizzati da precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Saranno altresì possibili grandinate di piccole o medie dimensioni, forti raffiche di vento e fulmini.

A seguito delle previsioni meteo e idrauliche, considerata anche la presenza sul territorio provinciale di alcune situazioni di criticità idrogeologica e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono pertanto possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide;forti raffiche di vento, grandine, fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.