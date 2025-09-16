PAT * MEETING DISTRETTI FAMIGLIA: SPINELLI, «DECIMA EDIZIONE DEL MEETING, IL 25/9 A COMANO TERME»

13.02 - martedì 16 settembre 2025

“Istituzioni, territorio e famiglie: verso un welfare integrato” è il tema della decima edizione del meeting, che si svolgerà giovedì 25 settembre, con inizio ad ore 9.45, a Comano, presso il Grand Hotel Terme, organizzato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il Distretto famiglia Giudicarie esteriori.

L’annuale appuntamento mette al centro il ruolo dei Distretti Famiglia come laboratori di innovazione sociale, strumenti di governance condivisa e presidi attivi di prossimità. Il meeting è itinerante ed ogni anno incontra un territorio diverso dove dar voce e protagonismo al Distretto famiglia locale di appartenenza.

Il 10° Meeting dei Distretti Famiglia rappresenta un importante momento di confronto e visione collettiva in un passaggio istituzionale decisivo per il futuro delle politiche familiari in Trentino.

“Questa edizione del Meeting si caratterizza per un contesto istituzionale mutato rispetto alla precedente edizione – ha dichiarato il vicepresidente ed assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli. – Colgo come una sfida il recente passaggio dell’Agenzia per la coesione sociale sotto la competenza del mio assessorato per ripensare, in chiave innovativa, a nuove politiche familiari in grado di essere soggetto attivo per lo sviluppo sociale, territoriale ed economico della nostra provincia.

L’evento convegnistico sarà anche l’occasione per fare un bilancio di questi primi 10 anni con uno sguardo rivolto verso nuove sperimentazioni su diversi ambiti di intervento, tra cui la co-progettazione dei servizi, la partecipazione civica, la valorizzazione delle comunità locali e la promozione dei territori family-friendly.”

In questo nuovo scenario, il meeting si propone come uno spazio di dialogo e confronto tra istituzioni, operatori, amministratori, imprese e terzo settore con al centro il tema del welfare integrato: un modello capace di unire risorse, competenze e responsabilità per rispondere in modo efficace ai bisogni emergenti delle famiglie.

Un incontro pensato a coloro che lavorano ogni giorno per costruire una rete solida tra famiglie, istituzioni e territorio e credono in un Trentino sempre più coeso, generativo ed accogliente.