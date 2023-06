PAT * MARMOLADA – RIFUGIO CONTRIN: FUGATTI, « 40MO RADUNO NAZIONALE, LA COMUNITÀ TRENTINA È SEMPRE GRATA AGLI ALPINI »

17.12 - domenica 25 giugno 2023

Il presidente della Provincia stamane al 40° Raduno nazionale al Rifugio Contrin in Marmolada. Fugatti: “La comunità trentina è sempre grata agli Alpini”. “Saluto tutti gli Alpini, provenienti da tante parti d’Italia, che hanno voluto essere qui oggi a questo importante anniversario. Siamo in mezzo alle montagne, un territorio che le penne nere conoscono bene. E siamo qui a quasi un anno dall’evento tragico che il 3 luglio scorso si verificò proprio sulla Marmolada; questo ci ricorda che anche oggi la montagna ci presenta delle difficoltà, anche se diverse da quelle vissute un tempo dagli Alpini negli eventi che purtroppo conosciamo.

Montagne che evocano tanti ricordi e tanti sacrifici da parte degli stessi Alpini, anche estremi. Di questi fatti dobbiamo preservare la memoria, ricordando costantemente i valori che gli Alpini incarnano e concretizzano ancora oggi attraverso il loro impegno solidale nel volontariato al servizio della comunità; valori per i quali il Trentino è sempre grato alle penne nere.

Fra le tante dimostrazioni della generosità degli Alpini, ricordo la partecipazione dei Nuvola alla spedizione della Protezione Civile al confine con l’Ucraina poco dopo l’inizio della guerra, dove è stata allestita una struttura di prima accoglienza per le persone in fuga dal conflitto. Ma voglio ricordare anche l’impegno delle penne nere in queste settimane in Emilia-Romagna. Da parte mia e di tutta la comunità trentina un sentito ringraziamento per il patrimonio di valori che voi Alpini dimostrate costantemente.”

Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che oggi è intervenuto al 40° Raduno nazionale al Rifugio Contrin in Marmolada, celebrato in forma solenne in occasione del centenario della ricostruzione del Rifugio da parte dell’ANA, che lo inaugurò il 15 luglio 1923. Stamane, dopo l’alzabandiera e l’Onore a Caduti, v’è stata la deposizione di una corona al cippo del Capitano Andreoletti, alla quale è seguita la messa. La cerimonia è stata accompagnata dalla Fanfara Alpina Monte Zugna di Lizzana.

Una vera e propria folla di persone di tutte le età, non solo Alpini, ha voluto partecipare all’anniversario, che ha rappresentato anche una festa e un’occasione per ricordare le attività delle penne nere e i valori che guidano gli Alpini. Tutti gli interventi delle autorità sono stati all’insegna della riconoscenza per la loro presenza certa e costante non solo nei momenti di maggior bisogno, ma anche in tutti gli eventi che caratterizzano la vita di comunità.

Stamane al Rifugio Contrin erano presenti, fra gli altri, il sindaco del Comune di Sèn Jan di Fassa Giulio Florian, la senatrice Elena Testor, i consiglieri provinciali Gianluca Cavada e Luca Guglielmi, il comandante delle Truppe Alpine Ignazio Gamba, il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, il consigliere nazionale ANA Maurizio Pinamonti e il presidente della sezione ANA di Trento Paolo Frizzi.