PAT * MARCHIORI, «SVILUPPARE LA DIFFUSIONE DELLA BANDIERA DEL TRENTINO, PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELL’AUTONOMIA»

09.10 - sabato 9 agosto 2025

Il ricco programma di appuntamenti sul territorio per raccontare le radici e il valore dell’Autonomia speciale, promosso dall’Assessorato competente con il coordinamento della Direzione generale, prevede il coinvolgimento dei cittadini, in particolare dei giovani, anche avvicinandoli ai simboli e segni che rappresentano l’Autonomia.

Gli incontri e gli eventi di approfondimento, che prendono avvio a partire da questo mese di agosto 2025, saranno contrassegnati da uno specifico logo, che rappresenta l’Autonomia come un cammino della comunità.

Accanto a questo, un provvedimento della Giunta provinciale approvato su proposta dell’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, disciplina la consegna della bandiera, che potrà avvenire in prospettiva nel corso degli incontri e degli eventi.

“Consegnare la bandiera della nostra Provincia autonoma rappresenta un momento solenne di presa di coscienza della sua importanza. Abbiamo perciò previsto, nell’ambito delle risorse già stanziate per le iniziative, di acquisire le bandiere necessarie.

Verrà integrato il Regolamento sull’esposizione della bandiera, per la fornitura nell’ipotesi di Cimiteri monumentali e luoghi storici della memoria.

Mi piace ricordare che l’Autonomia è un elemento fondante della nostra identità ed un bene comune che dobbiamo riscoprire e trasmettere, anche attraverso i suoi simboli. Si concretizza un impegno voluto fin da inizio legislatura e spinto da varie mozioni consiliari”, ha commentato Marchiori.