PAT * “MANI·FESTO IEFP”: BISESTI, « DOBBIAMO FARE SÌ CHE L’OFFERTA DEI NOSTRI ISTITUTI VENGA RICONOSCIUTA VALIDA DAI RAGAZZI »

20.20 - venerdì 5 maggio 2023

L’assessore all’istruzione Mirko Bisesti oggi al convegno nazionale organizzato da Enaip Istruzione e formazione professionale: l’impegno della Provincia in un mondo che cambia. Un “MANI·FESTO IeFP”, cioè orientato all’innovazione del sistema dell’Istruzione e formazione professionale, tanto a livello locale quanto nazionale: questo il focus dell’appuntamento organizzato oggi dall’Enaip Trentino all’Itas Forum delle Albere. Assieme a relatori d’eccezione come Giulio Maria Salerno, Paola Vacchina, don Bruno Bignami, Franco Amicucci, Eugenio Gotti e Gianni Bocchieri sono stati discussi programmi e itinerari riguardanti l’universo dell’educazione e formazione professionale nell’era della transizione digitale ed ecologica, dei nuovi modi e luoghi di apprendimento, delle frontiere “mobili” dell’occupabilità e del lavoro. All’evento, apertosi con il saluto di Arrigo Dalfovo, presidente di Enaip Trentino, ha preso parte anche l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti che ha ripercorso l’impegno della Giunta provinciale in questo settore, che in Trentino, come noto, continua ad intercettare il favore di molti studenti, e anche delle loro famiglie.

“Il tema su cui, come Giunta provinciale, abbiamo lavorato di più, è quello culturale, perchè è innanzitutto lì che matura la sfida. – ha detto Bisesti – Dobbiamo fare si che l’offerta proposta dai nostri istituti venga riconosciuta come valida dai ragazzi, dai loro familiari, nonché dai docenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno un ruolo importante nell’orientare le scelte dei loro studenti”.

Iniziative come TrentinOrienta, realizzata per la prima volta lo scorso anno, su iniziativa dell’Assessorato all’istruzione, università e cultura, insieme all’Assessorato all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e con la collaborazione di Trentino Marketing, servono proprio a questo scopo. “La manifestazione – ha ricordato Bisesti – intendeva favorire una scelta consapevole dopo la scuola media. Per questo tutte le scuole del Trentino, senza distinzione, hanno illustrato le opportunità offerte dai propri percorsi scolastici e formativi e le prospettive del mercato del lavoro locale.

Su questo terreno dobbiamo fare uno sforzo in più. E’ vero che in Trentino molti ragazzi optano per la formazione professionale. Ma bisogna che sia percepito chiaramente quanto l’offerta è migliorata, pur partendo da basi tradizionalmente solide, e quanto l’ente pubblico ci investa”.

Parlando di rapporti con il mondo del lavoro e in particolare di alternanza scuola-lavoro la Provincia ha registrato feedback positivi, anche grazie all’impegno delle aziende che studiano con le scuole proposte ad hoc molto efficaci.

“La settimana prossima – ha detto ancora Bisesti – chiuderemo un percorso importante sull’apprendimento duale, sviluppatosi attraverso moltissimi incontri realizzati in tutta la provincia, con le scuole e con le aziende, che ci ha consentito di raggiungere tutti coloro che non conoscevano questo strumento.

E’ la direzione giusta. Dobbiamo fare maggiormente sistema e spingere ancora di più sul pedale dell’informazione e della promozione, evidenziando le molte opportunità che si aprono attarverso i percorsi professionalizanti.

Chi nasce oggi entrerà nella scuola superiore nel 2037. Se ci proiettiamo verso quella data, ed è nostra precisa responsabilità farlo, dobbiamo coltivare una visione di prospettiva e di lungo periodo. Potenziare i servizi, anche grazie alle opportunità offerte dal Pnrr, dando una prospettiva ampia, puntando a competenze alte, e garantendo ai ragazzi la possibilità di cambiare orientamento strada facendo, per arrivare fino alla formazione universitaria, se lo desiderano, è fondamentale”.