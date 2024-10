PAT * MALTEMPO: «ANCORA PRECIPITAZIONI FINO A VENERDÌ SERA, LA QUOTA NEVE È PREVISTA IN PROGRESSIVO CALO FINO A 1.700 METRI»

16.08 - giovedì 3 ottobre 2024

Ancora maltempo fino a venerdì sera. Nelle ultime 24 ore ci sono state precipitazioni mediamente di 10 – 30 mm, localmente di più con un massimo, fino alle 15.15 di oggi, di 53 mm a Pian delle Fugazze. Le precipitazioni in atto da questa mattina proseguiranno nel corso del pomeriggio con intensità generalmente moderata: lo comunica Meteotrentino. Dalla serata di oggi e nella prossima notte è possibile un’attenuazione delle precipitazioni ma, con intensità debole o al più moderata, insisteranno soprattutto sui settori orientali fino alla sera di domani, venerdì.

La quota neve è prevista in progressivo calo fino a 1700 m circa dalla serata odierna e nella prossima notte. Entro la sera di domani sono previsti cadere mediamente altri 20 – 40 mm o localmente più di pioggia ed altrettanti centimetri di neve sono attesi oltre i 2500 m mentre a quote più basse gli accumuli nevosi saranno via via inferiori. Da sabato a lunedì sono previste precipitazioni generalmente assenti mentre tra martedì e mercoledì è atteso il transito di una nuova perturbazione atlantica ma con una quota neve molto alta.