PAT * MALTEMPO: «ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E PIOGGE INTENSE, POSSIBILI ACCUMULI SUPERIORI A 100 MM (TRA IL 28 E 29 AGOSTO)»

15.02 - mercoledì 27 agosto 2025

Il Dipartimento di Protezione civile, foreste e fauna del Trentino ha emesso un’allerta gialla per temporali e precipitazioni intense su tutto il territorio del Trentino a partire dalle 8 di domani, giovedì 28 agosto e fino alla mezzanotte di venerdì 29 agosto.

Secondo le previsioni meteorologiche, la fase più intensa è attesa nella serata di giovedì quando le precipitazioni potranno risultare localmente molto intense e anche a carattere di forte rovescio temporalesco.

Entro la sera di venerdì potranno cadere mediamente 30-70 millimetri di pioggia ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 100 millimetri.

A seguito delle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire da domani criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti, ruscellamenti con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide nei bacini idrografici, precipitazioni intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole/medie dimensioni che potranno causare disagi ed effetti – con possibili interruzioni – sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Alla cittadinanza si raccomanda di adottare comportamenti prudenti:

– prestare attenzione alle condizioni delle strade da percorrere e cercare adeguato riparo in caso di necessità;

– evitare luoghi o edifici che possano presentare condizioni anomale o di pericolo;

– evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili vicino ai corsi d’acqua, ai sottopassaggi, alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti;

– mettere al sicuro oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento;

– non sostare sotto alberi, impalcature, cartelli, segnali ed edifici con coperture instabili;

– evitare luoghi dove è possibile lo svilupparsi di incendi in seguito a fulmini.

Eventuali situazioni di emergenza vanno comunicate immediatamente al numero unico 112. Per chi si trova nei Comuni del Primiero è attivo il numero verde 800 112000.