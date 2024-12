PAT * MADONNA DI CAMPIGLIO – INAUGURAZIONE NUOVO DESIGN POINT ALPINE LIFESTYLE: FAILONI, «IMPRESE LOCALI, PRESIDI DI COESIONE SOCIALE E SVILUPPO»

14.09 - sabato 7 dicembre 2024

Ieri l’assessore ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Design Point Alpine Lifestyle a Madonna di Campiglio. Failoni: “Imprese locali presidi di coesione sociale e sviluppo”. C’era anche l’assessore al commercio e all’artigianato della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, ieri al taglio del nastro per il rinnovato Design Point Alpine Lifestyle a Madonna di Campiglio. Un momento che ha celebrato non solo l’apertura di un nuovo spazio commerciale, ma anche il valore strategico delle attività economiche nel mantenere vive e vitali le comunità montane.

“Le imprese locali non sono solo motori di sviluppo, ma anche presidi fondamentali per la coesione sociale e l’identità dei nostri borghi – le parole dell’assessore Failoni -. Mantenere in vita o addirittura far nascere una nuova impresa sui territori alpini significa contribuire per rendere le nostre comunità luoghi dove vivere e lavorare è ancora possibile, rafforzandone l’attrattività sia per i residenti che per gli ospiti”.