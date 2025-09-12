Popular tags:
PAT * LUPI LESSINIA: «CONSIGLIO DI STATO, INAMMISSIBILE L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE CONTRO IL DINIEGO TAR TRENTO DI SOSPENDERE IL DECRETO DI ABBATTIMENTO»

20.05 - venerdì 12 settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da alcune associazioni animaliste contro il diniego del Tar di Trento di sospendere urgentemente il decreto di abbattimento dei due lupi in Lessinia.

La vicenda è legata alle numerose predazioni avvenute a Malga Boldera e al decreto di prelievo di due esemplari adottato dal presidente della Provincia, con il parere positivo di Ispra, in linea con quanto previsto dalla Legge provinciale 9 del 2018.

“La Provincia autonoma di Trento- commenta il presidente Maurizio Fugatti – continua nel proprio percorso per la tutela delle comunità locali e degli operatori dell’economia di montagna”.

