PAT * LUPI: FUGATTI, «IL TAR DI TRENTO RESPINGE IL RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI, CONFERMATO L’ABBATTIMENTO DEI DUE ESEMPLARI IN LESSINIA»

Il TRGA conferma la decisione della Provincia e respinge l’istanza con la quale alcune associazioni animaliste chiedevano di annullare il decreto di abbattimento di due lupi in Lessinia.
La vicenda è legata alle numerose predazioni avvenute a Malga Boldera, considerata – come scrive il giudice – un esempio dal punto di vista della prevenzione degli attacchi.
Le protezioni non hanno comunque impedito le incursioni dei lupi: gli ultimi due gravi episodi risalgono all’11 e al 13 agosto.
Di qui il decreto di prelievo di due esemplari suffragato dal parere positivo di Ispra, in linea con quanto previsto dalla Legge provinciale 9 del 2018.
“Accogliamo con soddisfazione il pronunciamento del Tribunale di giustizia amministrativa – commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -.
Viene riconosciuta la correttezza e la serietà del provvedimento adottato e più in generale l’impostazione sostenuta dall’Amministrazione provinciale.
E’ anche un segnale di fiducia per le popolazioni di montagna, che arriva dopo anni di continue battaglie legali che hanno di fatto impedito di mettere in atto misure efficaci a tutela degli allevatori e dei loro animali”.