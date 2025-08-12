PAT * “LE DONNE DI MONTAGNA“: «IL RECITAL DEDICATO AL FOTOGRAFO FLAVIO FAGANELLO, A S. GIOVANNI DI FASSA (19/8 ORE 21.00)»

15.32 - martedì 12 agosto 2025

La “Majon di Fascegn” vuole ricordare il fotografo Flavio Faganello (1933-2005) in un recital tutto al femminile che trova la sua cornice ideale nella “Sala Grana” dell’antico Tobià de la Pieif, sede dell’Istituto Culturale Ladino a San Giovanni di Fassa.

In occasione della giornata internazionale della fotografia, infatti, martedì 19 agosto 2025 alle ore 21.00 (ingresso libero) il recital “Le donne nelle stagioni della montagna” raggiungerà il cuore della Val di Fassa per ripercorrere, attraverso le fotografie, le voci e le emozioni di chi ha condiviso con Flavio Faganello un tratto di strada.

Proprio per rendere omaggio a questo grande artista e uomo, nel ventesimo anniversario della sua morte, è nato il recital, ideato e curato da Chiara Turrini.

Lo straordinario fotografo e fotoreporter trentino ha saputo fermare nei suoi scatti di rara sensibilità e passione, un tempo e un mondo rurale (fino agli anni Ottanta) che ruotava intorno alle asperità della vita dei paesi di montagna della Val di Fassa e di tutta la regione.

Al centro della sua opera, intensa, poetica e al tempo stesso di documentazione, ha posto le donne nell’essenzialità della loro esistenza, nella durezza del lavoro nei campi, sui monti, con gli animali, nella casa. E, queste donne, Flavio Faganello le ha illuminate.

Il recital è un intreccio in cui le immagini proiettate, tratte dal libro di Flavio Faganello “Con voce di donna” (Cierre Edizioni), si animano attraverso le voci recitanti di Chiara Turrini e Beatrice Scartezzini, che fondono letture di frammenti poetici di Verena Faganello e di Franco De Battaglia, poesie di Marco Pola, testi originali di Stefania Scartezzini e brani musicali eseguiti da Lorenza Anderle al pianoforte e Veronica Beber al violoncello. Tutto dal vivo.