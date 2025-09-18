PAT * LAND TIROLO: «IL PRIMO OTTOBRE ASSUMERÀ LA PRESIDENZA DELL’EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO»

09.31 - giovedì 18 settembre 2025

Il 1° ottobre il Land Tirolo assumerà, secondo il principio di rotazione, la presidenza dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Alcuni giorni prima Giunta e Assemblea, i due massimi organi dell’Euregio, si riuniranno per la quarta e ultima seduta sotto la presidenza altoatesina 2023-2025.

Dopo le precedenti riunioni tenutesi a Abbazia di Monte Maria nell’Alta Val Venosta, a Bressanone e a San Martino in Badia, questa volta la sede delle sedute sarà Salorno, il comune più a sud dell’Alto Adige.

Oltre alle varie delibere come l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di lavoro 2026, sono in programma anche alcune decisioni relative ai progetti della presidenza altoatesina.

Momento clou delle sedute sarà la consegna delle chiavi da parte del presidente uscente dell’Euregio e presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, al suo successore e collega tirolese Anton Mattle.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, insieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, e al capitano del Tirolo Anton Mattle incontreranno i rappresentanti dei media per illustrare le decisioni più importanti assunte nel corso di una conferenza stampa, in programma per giovedì 25 settembre 2025 alle ore 12.30 presso l’Ostello della gioventù Dr. J. Noldin a Salorno, in via Dr. Josef Noldin 20.