PAT * «LAGO DI GARDA: UNA SOLA DESTINAZIONE CONDIVISA TRA TRENTINO LOMBARDIA E VENETO, IL PROGETTO PRESENTATO OGGI A MALCESINE»

14.31 - giovedì 31 luglio 2025

È stato presentato oggi sul Monte Baldo nel comune di Malcesine il nuovo progetto di promozione congiunta del Lago di Garda, sostenuto dal Fondo Comuni Confinanti.

L’iniziativa punta a comunicare il Lago come un’unica destinazione turistica, superando i confini amministrativi e valorizzandone l’unicità in chiave internazionale, soprattutto verso i mercati di Nord Europa e Nord America.

Strategico l’approccio integrato, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza e alla destagionalizzazione, per distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond, l’assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, l’assessore al Turismo della Regione del Veneto Federico Caner, l’assessore al Turismo e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

Parte da Malcesine, e più precisamente dal Monte Baldo, “Promozione unitaria del Lago di Garda:”, il progetto strategico per la valorizzazione dell’area che vede coinvolte la Provincia autonoma di Trento, la Regione del Veneto e Regione Lombardia e interesserà direttamente, in primis, i comuni rivieraschi delle province di Verona e Brescia, ma avrà ricadute positive su tutto il comprensorio.

Stamane sul Monte Baldo la presentazione dell’iniziativa, che – a fronte di un impegno di spesa complessivo pari a 900 mila euro – gode di un finanziamento del Fondo Comuni Confinanti per 600 mila euro.

A occuparsi concretamente del progetto sarà Trentino Marketing, incaricata di seguirne l’attuazione.

Il Lago di Garda, oltre a vantare primati geografici e climatici, è percepito come una destinazione unica nel suo genere, dove attrattive naturali e culturali si integrano perfettamente; un mix unico che le Regioni di Veneto e Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno individuato come asset turistico strategico fondamentale per lo sviluppo del sistema socio-economico locale.

Nasce proprio da questa considerazione la collaborazione stretta che ha portato le Amministrazioni coinvolte ad attivare un progetto specifico di promozione per la valorizzazione unitaria e coerente dell’intera destinazione che si svilupperà su tre anni, superando le divisioni amministrative e valorizzando le specificità delle tre sponde con una narrazione tematica condivisa e riconoscibile sui mercati internazionali.

La segmentazione sarà tematica e non più territoriale: un cambio di paradigma che consentirà di raccontare il Lago secondo filoni esperienziali trasversali, capaci di unire e non dividere, promuovendo un’identità unica.

Con oltre 240.000 posti letto, più di 6 milioni di arrivi e oltre 26,5 milioni di presenze annuali – di cui l’83% internazionali – il Lago di Garda si conferma tra le destinazioni più rilevanti d’Europa.

Con questo nuovo progetto i mercati storici saranno affiancati da una nuova strategia di espansione verso target ad alta capacità di spesa, come i viaggiatori di Nord Europa e Nord America.

L’obiettivo è attrarre flussi turistici di qualità, capaci di incrementare la redditività e il valore complessivo della destinazione, ponendo attenzione al rapporto tra numeri e impatto economico reale sul territorio.

Parallelamente, altro obiettivo qualitativamente rilevante del progetto, sarà quello di aggiornare le politiche di marketing, puntando sull’estensione della stagionalità e sulla prevenzione del sovraffollamento nelle località più frequentate durante i mesi di alta stagione.

In quest’ottica, verranno valorizzate esperienze legate al benessere, allo sport outdoor, alla cultura, all’enogastronomia e allo stile di vita italiano.

Elementi chiave che rispondono alle esigenze di un pubblico esigente e consapevole, alla ricerca di autenticità e qualità.