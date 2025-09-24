PAT * KIGALI (CAPITALE RUANDA): FUGATTI, «MONDIALI CICLISMO 2031, PRESENTATA LA CANDIDATURA PER IL SUPER MONDIALE»

16.50 - mercoledì 24 settembre 2025

Mondiali di ciclismo 2031, il Trentino ha presentato la propria candidatura.

Questa mattina, nel corso del Management Committee dell’UCI svoltasi a Kigali, la capitale del Ruanda dove sono in corso i Campionati mondiali di ciclismo su strada, la delegazione trentina composta dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, dal direttore generale della Provincia Raffaele De Col, dall’ex dirigente Sergio Bettotti e dai i vertici di Trentino Marketing rappresentati dal presidente Giovanni Battaiola e dall’amministratore delegato Maurizio Rossini e dal consigliere Luciano Rizzi, ha presentato ufficialmente la candidatura del Trentino per ospitare i Mondiali di ciclismo nel 2031.

“Il Trentino è pronto per ospitare il “Super Mondiale” di ciclismo del 2031 – ha dichiarato il presidente Fugatti –. Abbiamo presentato un dossier di qualità che nasce da lontano e vuole coinvolgere gran parte della provincia per un evento che, dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali e le Olimpiadi invernali giovanili, vuol mostrare a tutto il mondo le bellezze e le capacità organizzative del Trentino”.

L’esito della votazione sarà comunicato dai vertici UCI domani pomeriggio nel corso del Congresso.