PAT * « KID PASS DAYS: ARCHEOLOGIA PER TUTTA LA FAMIGLIA, DOMENICA 11 MAGGIO ALLA VILLA ROMANA DI ORFEO AL MUSEO RETICO E AL PARCO ARCHEO NATURA DI FIAVÉ»

Domenica 11 maggio alla Villa romana di Orfeo, al Museo Retico e al Parco Archeo Natura di Fiavé

KID PASS DAYS: ARCHEOLOGIA PER TUTTA LA FAMIGLIA

Una giornata dedicata alle famiglie per conoscere divertendosi come vivevano i nostri antenati nella preistoria e in epoca romana. È la proposta dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali provinciale in occasione della nuova edizione di “Kid Pass Days”, che domenica 11 maggio vedrà attività laboratoriali e iniziative per grandi e piccini alla Villa romana di Orfeo a Trento, al Museo Retico a Sanzeno e al Parco Archeo Natura di Fiavé. Giunto all’undicesima edizione, “Kid Pass Days” è un evento nazionale per diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino e scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia con una maratona di 150 iniziative in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni. Info e programma su www.kidpass.it.

Alla Villa romana di Orfeo, a Trento in via Rosmini, l’appuntamento è alle ore 15 con “Piccoli detective cercasi”, un’indagine per investigatori curiosi alla ricerca degli animali di Orfeo che si nascondono tra mosaici, stanze riscaldate, cortili e giardini della magnifica villa al di fuori delle mura dell’antica città di Tridentum, fondata dai Romani più di 2000 anni fa. La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonica al numero 348 258 5919 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa; ingresso a pagamento per gli adulti.

Il Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non, a Sanzeno, propone alle ore 15 “Trame del tempo: segreti di lana e lino”, un viaggio avventuroso nel pozzo del tempo per scovare gli indizi che sveleranno i segreti della lavorazione della lana e del lino. I giovani esploratori affronteranno un’entusiasmante caccia al reperto tra le sale del museo dove scopriranno antichi strumenti e tecniche legate alla tessitura. Grandi e piccini potranno infine sperimentare la filatura e l’intreccio delle fibre per realizzare un piccolo manufatto a ricordo dell’esperienza. La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonica al numero 333 468 6682 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa; ingresso a pagamento per gli adulti.

“Palafitticolo anch’io… nel villaggio tra terra e acqua” è l’attività laboratoriale in programma alle ore 15 al Parco Archeo Natura di Fiavé. Assieme al signor Lupo e ai suoi amici animali, grandi e piccini potranno esplorare il villaggio tra terra e acqua, scoprendo e sperimentando l’uso di materiali presenti nelle palafitte dell’età del Bronzo. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al link www.cultura.trentino.it/Appuntamenti oppure al tel. 0465 735019 (in orario di apertura) entro le ore 18 del giorno precedente l’iniziativa; ingresso a pagamento per gli adulti.