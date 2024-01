PAT * ITT BUONARROTI TRENTO – “ADVAN-CED LAB”: GEROSA: « AL VIA INNOVAZIONE E SINERGIA CON LE IMPRESE, PER COSTRUIRE IL FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI »

19.30 - giovedì 18 gennaio 2024

La vicepresidente e assessore all’istruzione ha tagliato il nastro del nuovo spazio di apprendimento realizzato grazie ai fondi del PNRR

Inaugurato l’ADVAN-CED Lab dell’ITT Buonarroti di Trento, Gerosa: “Innovazione e sinergia con le imprese per costruire il futuro dei nostri giovani”.

La vicepresidente e assessore all’istruzione della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, ha partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione dell’ ADVAN-CED Lab il nuovo laboratorio innovativo dell’ITT Buonarroti di Trento realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

“È uno spazio altamente innovativo, che offre ai ragazzi l’opportunità di alimentare le proprie passioni, di sperimentare nuove tecnologie e di confrontarsi con quanto accade realmente in moltissime aziende – le parole della vicepresidente – Un esempio di come le partnership con il mondo dell’impresa e del lavoro siano importanti e vincenti per creare quel collegamento sempre più necessario tra scuola e aziende e per preparare i nostri giovani a confrontarsi nel mercato del lavoro” ha sottolineato la vicepresidente Gerosa, che ha invitato gli studenti e le studentesse a non smettere mai di nutrire la passione per ciò che fanno e faranno in futuro. “È sempre bello vedere i nostri giovani impegnati, appassionati, vogliosi di apprendere e di costruire il proprio futuro. È per tutti loro che ogni giorno lavoriamo per costruire una scuola migliore” ha concluso.

All’inaugurazione, insieme alla vicepresidente Gerosa e al dirigente dell’istituto Giuseppe Rizza, erano presenti anche il direttore generale di Confindustria Trento, Roberto Busato, alcuni studenti e studentesse dell’istituto, parte del corpo docente e tecnici di laboratorio.

“I lavori del futuro richiederanno sempre più abilità cognitive di alto livello e competenze tecnologiche trasversali, dalla programmazione al machine learning, dall’automazione alla data science, dalla robotica all’intelligenza artificiale – ha spiegato Giuseppe Rizza -. Compito della scuola è quindi quello di formare professionisti che abbiano non solo con competenze tecniche avanzate ma anche abilità di pensiero analitico e innovativo, avvicinando così studenti e studentesse ad un futuro già attuale”.

Anche il direttore generale di Confindustria Trento, Roberto Busato, ha sottolineato l’importanza della stretta collaborazione tra mondo della scuola e mondo dell’impresa per la formazione di profili molto appetiti dalle aziende. “In un momento come quello attuale, in cui molte imprese faticano a reperire profili qualificati, la formazione è un asset fondamentale e lo è non solo per voi giovani studenti ma per tutti – le sue parole -. Qui avete l’opportunità di sperimentare quanto accade concretamente in moltissime realtà produttive e di apprendere le tecnologie che servono alle imprese”.

Realizzato grazie ad un finanziamento di circa 160mila euro tramite il PNRR Investimento 3.2 – “Scuola 4.0” – Azione 2. Next Generation Lab, il laboratorio offre a tutti gli indirizzi dell’istituto un ambiente di apprendimento tecnologicamente avanzato in cui sperimentare i dispositivi emergenti e potenziare l’integrazione delle tecnologie innovative.

È attrezzato con monitor interattivi, con funzionalità di mirroring e strumenti per videoconferenze, visori di realtà aumentata e realtà virtuale a supporto della didattica, server grafico per applicazioni di data science e intelligenza artificiale, un braccio robotico collaborativo e un laser scanner per rilievi topografici tridimensionali nel settore dell’edilizia, un robot umanoide.

Inoltre è allestito con tavoli mobili per agevolare le attività, arredi che favoriscono momenti creativi, di brainstorming o di apprendimento fra pari, isole a parete per facilitare il lavoro in piccoli gruppi, tre carrelli mobili con tablet, Chromebook e pc.