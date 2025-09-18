PAT * ITALIA – USA: «IL PRESIDENTE FUGATTI HA INCONTRATO IL CONSOLE GENERALE DEGLI STATI UNITI»

09.40 - giovedì 18 settembre 2025

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato nella sede di piazza Dante il console generale americano a Milano, Douglass Benning.

Il colloquio, caratterizzato da un tono cordiale, si è concentrato su diversi aspetti della collaborazione tra la Provincia di Trento e gli Stati Uniti d’America, con particolare attenzione all’ambito economico, culturale e al tema della ricerca nel campo scientifico e tecnologico.

Un punto centrale del colloquio è stato il tema dei dazi al 15% introdotti lo scorso agosto nell’ambito dell’accordo tra Unione Europea e Stati Uniti.

Il presidente Fugatti ha espresso la forte preoccupazione della Provincia per le ricadute concrete di queste misure sulle produzioni trentine, da sempre simbolo di qualità e sostenibilità.

Ha evidenziato inoltre come il mercato americano rappresenti uno sbocco fondamentale per numerose filiere agroalimentari locali, che rischiano oggi di subire un danno competitivo.

Fugatti ha quindi invitato il console generale Benning a farsi interprete presso le autorità statunitensi della necessità di tutelare le produzioni d’eccellenza del Trentino, che rappresentano un valore distintivo del territorio e un modello di sostenibilità riconosciuto a livello internazionale.