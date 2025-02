PAT – ISTRUZIONE: «OPERA UNIVERSITARIA, 3 MILIONI IN PIÙ PER STUDENTATO E BORSE DI STUDIO»

12.20 - venerdì 21 febbraio 2025

La Giunta Provinciale ha assegnato le risorse per il 2025 a Opera Universitaria integrandole per una somma complessiva di oltre tre milioni di euro. Con l’obiettivo, come spiega l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli che ha proposto la delibera, “di assicurare gli investimenti strategici a sostegno del sistema universitario del nostro territorio, nonché il diritto allo studio per i trentini iscritti in atenei e istituti fuori provincia”. Nello specifico, prosegue l’assessore, “attraverso la delibera si riservano ulteriori fondi per l’ampliamento dello studentato di San Bartolameo, con la realizzazione del Blocco G per il quale sono destinati 2.767.000,00 euro aggiuntivi”. C’è poi il tema delle borse di studio riservate a coloro che studiano fuori provincia. “In quest’ultimo caso – precisa Spinelli – abbiamo integrato il budget di 247.186,00 euro, portando la cifra totale per l’anno accademico 2024/2025 a 527.186,00 euro, in modo da poter rispondere a tutte le 105 domande risultate idonee e inserite nella graduatoria”. Un provvedimento che nel complesso, aggiunge l’assessore, “conferma l’impegno della Giunta provinciale nei confronti del sistema universitario e degli studenti. Si tratta di azioni sinergiche che contribuiscono a rafforzare la capacità del nostro territorio di attrarre e trattenere i talenti per l’innovazione e la crescita.

Con la delibera approvata dall’esecutivo vengono quindi assegnate ad Opera universitaria le risorse per l’attività ordinaria stanziate dal bilancio provinciale per il 2025, pari a 12.958.487,05 euro, disponendo al contempo l’integrazione delle stesse di 3.047.000,00 euro.

Per quanto riguarda alla realizzazione del Blocco G, a completamento dello studentato di San Bartolameo a Trento, le risorse aggiuntive pari a 2.767.000,00 euro portano il budget totale per l’intervento a 10.120.078,05 euro. Lo stanziamento risulta necessario per far fronte ai maggiori oneri stimati derivanti dall’incremento dei costi rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), attualmente in fase di aggiornamento con il supporto della “Struttura per la progettazione” dell’Agenzia del Demanio come previsto dalla convenzione recentemente approvata dalla Giunta provinciale.

