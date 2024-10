PAT * ISTRUZIONE: GEROSA, «COSTITUITO IL TAVOLO TECNICO PER RIFORMA IEFP E SVILUPPO DEL SISTEMA “TRENTINO ITS ACADEMY”»

15.09 - venerdì 11 ottobre 2024

Partecipano al Tavolo i rappresentanti del mondo economico-produttivo trentino, dell’Università, delle Strutture provinciali competenti, delle istituzioni formative provinciali e paritarie e delle istituzioni scolastiche. Costituito il tavolo tecnico per la riforma dell’IeFP e per lo sviluppo del sistema trentino ITS Academy

Approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente e assessore all’Istruzione Francesca Gerosa, il Tavolo tecnico per l’elaborazione di proposte relative all’avvio della riforma dell’Istruzione e Formazione Professionale e allo sviluppo del sistema trentino ITS Academy. Soddisfazione è stata espressa dalla vicepresidente che ha detto: “Oggi è una giornata importante per la formazione professionale e per i nostri studenti.

Abbiamo, come promesso, costituito questo nuovo gruppo di lavoro, il quarto, che si occuperà a livello tecnico della formulazione di proposte per la riforma dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e per lo sviluppo dell’ITS Academy trentina. Il Tavolo contempla la partecipazione del mondo economico-produttivo trentino, delle istituzioni formative provinciali e paritarie, delle istituzioni scolastiche con esperienza nell’Alta Formazione Professionale, dell’Università e delle Strutture provinciali competenti.

Avrà tempo fino al prossimo mese di aprile per formulare le proprie proposte, a partire dalle quali prenderanno avvio i passaggi per portare a compimento la riforma del settore, come previsto dalla “Strategia provinciale della XVII Legislatura”, che, negli obiettivi tra gli assi portanti, si prefigge di favorire la crescita di scuole sempre più collegate con la comunità di riferimento e, in particolare, con il tessuto economico e produttivo del territorio.

Seguirò personalmente gli sviluppi nel corso dei lavori, e sono certa che il Tavolo, che si riunirà in prima istanza entro fine ottobre, sarà in grado di formulare delle proposte attuali ed innovative. Così come sono sicura che troveremo le giuste sinergie per costituire, finalmente, l’ITS Academy Trentina”.

Per il raggiungimento dei due obiettivi strategici indicati dalla “Strategia provinciale per la XVII legislatura per una riforma complessiva del sistema della formazione professionale”, il Tavolo sarà articolato in due gruppi di lavoro che presenteranno alla vicepresidente e assessore all’Istruzione delle proposte di riforma entro il mese di aprile 2025.

Il primo gruppo di lavoro interverrà sulla configurazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rafforzando le competenze e garantendo un collegamento continuo e costante dell’Istruzione e Formazione Professionale con il sistema produttivo trentino, che richiede sempre più figure innovative, attrattive e con forte potenzialità occupazionale.

Il secondo gruppo di lavoro si occuperà dello sviluppo dell’ITS Academy trentina quale sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, che andrà a sostituirsi gradualmente all’Alta Formazione Professionale. Il compito affidato al gruppo di lavoro sarà quello di impostare un percorso guidato e condiviso con gli stakeholder del territorio per la costituzione di un’unica Fondazione ITS Academy responsabile dell’erogazione dei percorsi, nell’ambito della quale il ruolo istituzionale delle imprese assume valenza strategica e determinante.