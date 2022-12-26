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LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT – ISPAT * TASSO NATALITÀ IN TRENTINO (ANNO 2021): « AL 7,3 I RESIDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA, AL 12,4 LA CITTADINANZA STRANIERA (NEL 2000 I TASSI ERANO 10,4 E 24,2)»

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