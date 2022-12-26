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PAT – ISPAT * TASSO NATALITÀ IN TRENTINO (ANNO 2021): « AL 7,3 I RESIDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA, AL 12,4 LA CITTADINANZA STRANIERA (NEL 2000 I TASSI ERANO 10,4 E 24,2)»
PAT – ISPAT * TASSO NATALITÀ IN TRENTINO (ANNO 2021): « AL 7,3 I RESIDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA, AL 12,4 LA CITTADINANZA STRANIERA (NEL 2000 I TASSI ERANO 10,4 E 24,2)»
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08.06 - lunedì 26 dicembre 2022
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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