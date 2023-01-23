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PAT – ISPAT * INFORTUNI LAVORO: « IN TRENTINO NEL 2019 GLI INCIDENTI DENUNCIATI SONO STATI 30.388, SALITI A 34.377 NEL 2020 (IN ITALIA RISPETTIVAMENTE 24.577 E 24.077) »
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10.36 - lunedì 23 gennaio 2023
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