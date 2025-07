PAT * «INVESTIMENTI NELLE ATTREZZATURE FORESTALI, STANZIATI ALTRI 1.8 MILIONI PER IL BANDO 2025 A SOSTEGNO DELLE IMPRESE»

13.50 - venerdì 25 luglio 2025

Su proposta dell’assessore alle Foreste Roberto Failoni, nella seduta odierna la Giunta provinciale ha integrato con uno stanziamento di 1.8 milioni di euro il bando 2025 a sostegno degli investimenti produttivi nel settore forestale relativi all’acquisto di attrezzature da parte di imprese e proprietari forestali, portando il budget complessivo da 1 milione a 2.8 milioni di euro.

Un provvedimento che permette di rispondere all’elevato numero di richieste di contributo pervenute entro il termine del 30 aprile scorso, finanziando tutte le domande ritenute ammissibili.

“La risposta ottenuta dimostra la bontà di questo bando, il cui obiettivo è quello di favorire l’ammodernamento delle attrezzature per le attività di coltivazione, taglio, allestimento ed esbosco ma anche la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura – le parole dell’assessore Failoni –.

Si tratta di investimenti che daranno nuovo impulso al settore forestale ed alla filiera del legno, risorsa fondamentale per il Trentino sia dal punto di vista economico, con la creazione di posti di lavoro, sia ambientale, contribuendo significativamente alla manutenzione del nostro territorio.

Per poter dare risposta a tutti gli interventi ammissibili, abbiamo ritenuto opportuno aumentare lo stanziamento iniziale di ulteriori 1.8 milioni di euro”.

Lo scorso dicembre la Giunta provinciale ha approvato e finanziato per un milione di euro, budget portato a 2.8 milioni di euro con il provvedimento odierno, il bando SRD15 “Investimenti produttivi forestali” del Piano Strategico Nazionale della PAC – PSP 2023-2027.

L’intervento, che rientra nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Provincia autonoma di Trento, mira a sostenere l’ammodernamento delle dotazioni e degli impianti delle imprese che operano in questo settore.

Nello specifico, il contributo previsto dal bando è pari al 40% della spesa ammessa per l’acquisto dell’attrezzatura fino ad un importo massimo di 250.000 euro per beneficiario.

L’intervento è cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,79%, dall’Unione Europea con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il 40,70% e dallo Stato per il 41,51%.

Con il provvedimento approvato oggi dalla Giunta Provinciale vengono destinati a favore dell’Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura 320.220 euro, pari alla quota del 17,79% di cofinanziamento della Provincia, somma che si aggiunge ai 177.900 già impegnati a favore di Appag.