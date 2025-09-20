PAT * «INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE, STANZIATI ULTERIORI 4,95 MILIONI»

08.31 - sabato 20 settembre 2025

Nuovi fondi per 4,95 milioni di euro vengono destinati alla manutenzione diffusa di alvei e versanti, nonché alla realizzazione di nuove opere di sistemazione idraulica da parte del Servizio Bacini montani.

L’obiettivo è prevenire e ridurre le conseguenze delle alluvioni. Lo prevede il terzo aggiornamento del Piano degli interventi 2024-2028 in materia di sistemazione idraulico-forestale, approvato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore con delega alla difesa idrogeologica ed enti locali, Giulia Zanotelli.

I nuovi fondi si aggiungono agli stanziamenti già previsti e portano il valore complessivo del Piano a 87,8 milioni di euro. “L’attività svolta dal Servizio Bacini montani è notoriamente strategica ai fini dell’attenuazione dei rischi alluvionali e della riduzione dei danni provocati dagli eventi naturali – osserva l’assessore Zanotelli –. L’Amministrazione è particolarmente attenta a questi aspetti, nella piena consapevolezza che alle opere di prevenzione devono comunque essere associate scelte urbanistiche consapevoli e un incessante sforzo comunicativo, capace di accrescere nella popolazione la consapevolezza dei rischi naturali insiti nel nostro territorio e di favorire comportamenti improntati alla massima prudenza”.

In merito a quest’ultimo aspetto, l’assessore annuncia il convegno organizzato dal Servizio Bacini montani sul tema “Adige: passato, presente e prospettive del fiume da Resia all’Adriatico”, che si svolgerà a Trento il 13 ottobre, in occasione della Giornata nazionale della Protezione civile.

Nella definizione del terzo aggiornamento, le priorità di intervento sono state concordate con i Comuni interessati e con le Comunità. Le maggiori risorse messe a disposizione del Piano degli interventi della XVII Legislatura, sono state rese disponibili dalla legge di assestamento di bilancio 2025-2027.

Il costo complessivo del Piano ammonta ora a 87.833.425,16 euro, con un incremento di 4.950.000,00 euro rispetto al secondo aggiornamento approvato lo scorso aprile.

Il terzo aggiornamento risulta coerente con l’Area strategica 2 – “Un sistema che salvaguarda l’ambiente e valorizza le risorse naturali assicurando l’equilibrio tra uomo e natura” – della Strategia provinciale della XVII Legislatura, nonché con il Documento di Economia e Finanza Provinciale (Defp) 2026-2028.

In particolare, l’intervento si colloca nell’obiettivo di medio-lungo periodo 2.2 “Difesa del suolo e prevenzione dalle calamità in un’ottica di resilienza”, volto a garantire la massima sicurezza e stabilità idrogeologica, anche attraverso nuove opere e interventi di manutenzione.