PAT * INTERNAZIONALIZZAZIONE: «MISSIONE ISTITUZIONALE IN SERBIA, CON ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – CONFCOMMERCIO – FBK – FEM»

15.15 - sabato 7 dicembre 2024

Missione istituzionale in Serbia nell’ambio del “Sistema Nordest per l’internazionalizzazione”. L’iniziativa è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento e da Trentino Sviluppo in collaborazione con le agenzie omologhe per le aziende e il territorio del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

L’obiettivo del “Sistema” è infatti quello di aiutare le piccole e medie imprese nordestine a fare massa critica e raggiungere, attraverso le economie di scala che derivano dall’azione congiunta, nuovi mercati e opportunità di crescita. La missione ha avuto luogo nei primi giorni di dicembre. La delegazione trentina era composta dai rappresentanti di Trentino Sviluppo, dell’UMSE per l’Internazionalizzazione della Provincia, dell’Associazione Artigiani, di Confcommercio Trentino e dei centri di ricerca con FBK e FEM.

La missione intendeva creare immediate opportunità per le imprese di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Provincia autonoma di Trento tramite i business match con imprese della Repubblica di Serbia, l’individuazione di opportunità collegate a Expo Belgrado 2027 e al mondo dell’innovazione e della ricerca.

Il Sistema Nordest per l’internazionalizzazione è un’iniziativa nata nel 2019 per volontà delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e della Provincia autonoma di Trento e coinvolge in un unico tavolo di lavoro numerosi soggetti istituzionali, tra cui FINEST, Sprint FVG, Venicepromex, Trentino Sviluppo, Unioncamere Veneto, la stessa Camera di Commercio e Industria della Serbia e Camera artigianale croata – Camera artigianale della Regione Istriana.