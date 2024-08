PAT * INSEGUIMENTO A SQUADRE: « TITOLO IRIDATO E RECORD MONDIALE PER ALESSIO MAGAGNOTTI, I COMPLIMENTI DELLA GIUNTA AL CICLISTA LAGARINO»

Titolo iridato e record mondiale per Alessio Magagnotti. Vittoria con record del mondo: più di così è impossibile fare. Alessio Magagnotti, giovane ciclista lagarino di Avio, dopo il successo nel Campionato europeo su pista in Germania dello scorso luglio, fa suo anche il Campionato del mondo nella categoria juniores, specialità inseguimento a squadre. Assieme ai medesimi compagni di avventura con la nazionale azzurra in terra tedesca Ares Costa, Christian Fantini e Davide Stella, sulla pista di Luoyang in Cina ha sconfitto nella finale per il titolo il quartetto francese e con il tempo di 3’51″199 ha anche ritoccato il limite mondiale della specialità che già apparteneva agli azzurrini (3’53″562) fatto registrare nella prova di qualificazione vittoriosa contro la Gran Bretagna.