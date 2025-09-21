PAT * «INIZIO SETTIMANA CON CLIMA AUTUNNALE, PIOGGE E TEMPERATURE IN CALO»

12.10 - domenica 21 settembre 2025

Meteotrentino informa che la prossima settimana inizierà con un deciso cambio di scenario: sono attese piogge diffuse, a tratti intense, accompagnate da un marcato calo delle temperature.

Per la giornata di lunedì si prevede cielo coperto con precipitazioni persistenti, localmente abbondanti soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.

Le temperature massime caleranno di 8-10 gradi rispetto ad oggi.

Entro la serata sono attesi mediamente 20-40 millimetri di pioggia, con accumuli localmente superiori.

Dopo una breve pausa tra la serata di lunedì e le ore centrali di martedì, le precipitazioni riprenderanno e potranno assumere carattere temporalesco, in particolare nella notte tra martedì e mercoledì.

Le temperature saranno in ulteriore calo, soprattutto nei valori minimi e in montagna, con la quota neve che potrà scendere fino a circa 2.500 metri, localmente anche più in basso.